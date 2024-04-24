Очікується, що вартість озброєння, яке Сполучені Штати передадуть вже незабаром, сягатиме 1 мільярд доларів. Загальний пакет допомоги для України, сягає понад 60 мільярдів допомоги. Палата представників вже ухвалила його, лишається лише рішення Сенату.
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ATACMS для України
Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що у рамках нового пакету допомоги, США, ймовірно, вперше передасть Україні ракети ATACMS великої дальності, або армійські тактичні ракетні системи.
Сполучені Штати вже передавали Україні ATACMS восени 2023 року, однак це була модифікація середньої дальності. Ці ракети могли досягати цілі, розміщені на відстані 100 миль (160 кілометрів). Очікується, що ЗСУ нарешті отримають ATACMS дальністю у 190 миль (305 кілометрів).
Текст закону, ухваленого Палатою представників і який має бути затверджений Сенатом, вимагає від Білого Дому передати ATACMS більшого радіусу дії "як тільки це буде практично можливо" – якщо Байден не вирішить, що це завдасть шкоди інтересам національної безпеки США.
Що відомо про голосування
- Палата представників США ввечері 20 квітня прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги у розмірі 60,8 мільярда доларів. У вівторок, 23 квітня, пакет допомоги розглядають у Сенаті. Одразу після цього законопроєкт направлять на підпис Байдену.
- Очікується, що закон набере у Сенаті необхідну кількість голосів. Однак республіканці знову спробували затягнути голосування. Вони скаржаться, що не можуть запропонувати свої поправки до законопроєктів про допомогу Україні. Проте сенатори відхилили правки щодо до законопроєктів про допомогу Україні. Ймовірно, за закон проголосують вже в ніч на 24 квітня.
- Після схвалення Сенатом законопроєкт підписує Джо Байден. Одразу після цього документ стає законом. Як зазначив речник Пентагону, США готові передати Києву зброю протягом кількох днів.