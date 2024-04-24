Очікується, що вартість озброєння, яке Сполучені Штати передадуть вже незабаром, сягатиме 1 мільярд доларів. Загальний пакет допомоги для України, сягає понад 60 мільярдів допомоги. Палата представників вже ухвалила його, лишається лише рішення Сенату.

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ATACMS для України

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що у рамках нового пакету допомоги, США, ймовірно, вперше передасть Україні ракети ATACMS великої дальності, або армійські тактичні ракетні системи.

Сполучені Штати вже передавали Україні ATACMS восени 2023 року, однак це була модифікація середньої дальності. Ці ракети могли досягати цілі, розміщені на відстані 100 миль (160 кілометрів). Очікується, що ЗСУ нарешті отримають ATACMS дальністю у 190 миль (305 кілометрів).

Варто зазначити! Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату раніше зазначав, що сподівається на те, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну до кінця цього тижня. Водночас він наголосив, що це мало статися ще пів року тому.

Текст закону, ухваленого Палатою представників і який має бути затверджений Сенатом, вимагає від Білого Дому передати ATACMS більшого радіусу дії "як тільки це буде практично можливо" – якщо Байден не вирішить, що це завдасть шкоди інтересам національної безпеки США.

Що відомо про голосування