Мовиться про ракети ATACMS, які США вже надавали Україні. Усе це стало можливим після того, як у Конгресі просунулося питання з законопроєктом про військову допомогу нашій державі.
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Постачання зброї може відновитися до кінця наступного тижня
Уорнер зазначив, що те, що Палата представників ухвалила військову допомогу для потреб України – це чудова новина. Водночас сенатор наголосив, що це мало статися ще пів року тому.
Наступний найкращий час (для відправлення допомоги Україні – 24 Канал) – прямо зараз, на цьому тижні,
– зазначив він.
У нещодавній заяві було підкреслено, що Україна фактично перевершила російську армію, попри те, що Сполучені Штати в першу чергу зосереджуються на Росії в плані оборони.
"За останні два роки, маючи менш як 3% оборонного бюджету, українським військам вдалося знищити 87% російських сухопутних військ, 63% їхніх танків і 32% бронетранспортерів. Цей видатний подвиг був досягнутий без втрати жодного американського солдата, завдяки хоробрості українських військ і підтримці, яку вони отримали від США і європейських союзників", – зауважив Уорнер.
Журналістка CBS News також спитала сенатора, чи міститиме ця допомога й далекобійне озброєння, яке так потрібно нашій державі. На це демократ дав ствердну відповідь.
Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація була готова підготувати або надати ракети ATACMS. Це прописано в цьому законі,
– заявив сенатор Уорнер.
Крім того, сенатор сподівається, що Україна зможе отримати все це додаткове озброєння якнайшвидше. Зокрема, він висловив надію, що вже до вівторка й середи законопроєкт надійде до президента Джо Байдена. Саму допомогу можуть надати вже до кінця тижня.
Палата представників проголосувала за допомогу Україні
- Нижня палата Конгресу США 20 квітня проголосувала за законопроєкт про допомогу Україні. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.
- Після цього голосування за законопроєкт про допомогу Україні має відбутися у Сенаті 23 квітня. Президент Джо Байден закликав верхню палату Конгресу якнайшвидше надіслати пакет для його підпису.
- На рішення Палати представників також відреагував і Володимир Зеленський. Він висловив вдячність лідерам США за схвалення пакета допомоги для України, який може дати країні шанс на перемогу у війні з Росією.