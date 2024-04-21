Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка відома своєю ультраправою та антиукраїнською позицію, після головування яскраво демонструвала, що вона проти допомоги. Перед цим вона пропонувала правку "зменшити кожну суму в цьому законі до нуля".

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Як реагувала на результати голосування республіканка Тейлор Грін

Республіканка-конгресменка Марджорі Тейлор Грін після голосування за пакет військової допомоги Україні у Палаті представників США демонструвала, що вона не підтримує це рішення.

Реакція Тейлор Грін на допомогу Україні: дивіться відео

До речі, троє конгресменок запропонували правки в документ про військову підтримку України на майже 61 мільярд доларів. Зокрема:

Марджорі Тейлор Грін запропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля";

Вікторія Спартц, яка родом з Чернігівщини, пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, пов'язані з програмою PDA, що дозволяє Білому дому виділяти ЗСУ зброю зі складів армії США;

Кет Каммак хотіла скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Правку про заборону використання коштів Фонду підтримки економіки для виплати пенсій пропонував Кевін Герн. Проте він сам відкликав свою правку.

Зверніть увагу! Більшість у Палаті представників США дуже радісно сприйняла голосування за підтримку України. Конгресмени у залі скандували "Україна". Також вони тримали в руках жовто-сині прапори, тож навіть отримали зауваження від спікера Майка Джонсона. Політик зазначив, що конгресмени не мають права використовувати прапори інших країн у залі для голосувань, тому що це порушує регламент. Він закликав сховати стяги. Окрім того, там навіть лунали слова з вірша Шевченка.

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Що відомо про позицію та заяви Тейлор Грін