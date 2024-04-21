Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая известна своей ультраправой и антиукраинской позицией, после председательства ярко демонстрировала, что она против помощи. Перед этим она предлагала правку "уменьшить каждую сумму в этом законе до нуля".

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Как реагировала на результаты голосования республиканка Тейлор Грин

Республиканка-конгрессменка Марджори Тейлор Грин после голосования за пакет военной помощи Украине в Палате представителей США демонстрировала, что она не поддерживает это решение.

Реакция Тейлор Грин на помощь Украине: смотрите видео

Кстати, трое конгрессменок предложили правки в документ о военной поддержке Украины на почти 61 миллиард долларов. В частности:

Марджори Тейлор Грин предложила "каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля";

Виктория Спартц, которая родом из Черниговщины, предлагала изъять из законопроекта четыре положения, связанные с программой PDA, что позволяет Белому дому выделять ВСУ оружие со складов армии США;

Кэт Каммак хотела отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной.

Правку о запрете использования средств Фонда поддержки экономики для выплаты пенсий предлагал Кевин Герн. Однако он сам отозвал свою правку.

Обратите внимание! Большинство в Палате представителей США очень радостно восприняло голосование за поддержку Украины. Конгрессмены в зале скандировали "Украина". Также они держали в руках желто-синие флаги, поэтому даже получили замечание от спикера Майка Джонсона. Политик отметил, что конгрессмены не имеют права использовать флаги других стран в зале для голосований, потому что это нарушает регламент. Он призвал спрятать флаги. Кроме того, там даже звучали слова из стихотворения Шевченко.

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Что известно о позиции и заявлениях Тейлор Грин