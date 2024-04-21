Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая известна своей ультраправой и антиукраинской позицией, после председательства ярко демонстрировала, что она против помощи. Перед этим она предлагала правку "уменьшить каждую сумму в этом законе до нуля".
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Как реагировала на результаты голосования республиканка Тейлор Грин
Республиканка-конгрессменка Марджори Тейлор Грин после голосования за пакет военной помощи Украине в Палате представителей США демонстрировала, что она не поддерживает это решение.
Реакция Тейлор Грин на помощь Украине: смотрите видео
Кстати, трое конгрессменок предложили правки в документ о военной поддержке Украины на почти 61 миллиард долларов. В частности:
- Марджори Тейлор Грин предложила "каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля";
- Виктория Спартц, которая родом из Черниговщины, предлагала изъять из законопроекта четыре положения, связанные с программой PDA, что позволяет Белому дому выделять ВСУ оружие со складов армии США;
- Кэт Каммак хотела отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной.
Правку о запрете использования средств Фонда поддержки экономики для выплаты пенсий предлагал Кевин Герн. Однако он сам отозвал свою правку.
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Что известно о позиции и заявлениях Тейлор Грин
- Республиканка Тейлор Грин делает довольно скандальные заявления. В частности, она сказала, что якобы Украина воюет "против христианства", которое Россия якобы "защищает". Хотя на самом деле Россия уничтожает украинские церкви, а их Кирилл благословляет на войну.
- Также она при обсуждении поправок к законопроекту о помощи Украине заявила, что якобы США поддерживают Украину, чтобы дальше "убивать украинцев, уничтожать целое поколение украинских мужчин, чтобы женщины были вдовами, чтобы сироты лишались родителей, чтобы не хватало мужчин, которые могли бы работать в промышленности". Однако именно Россия не отказывается от планов захватить Украину и цинично убивает наших людей.
- В то же время заявления Тейлор Грин часто распространяет российская пропаганда. В частности, последнее распространил российский пропагандист Соловьев. Что еще заявляла скандальная конгрессменка – читайте по ссылке.