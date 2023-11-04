СБУ вместе с Офисом генпрокурора собрали доказательную базу на российского патриарха Кирилла. Ему инкриминируют обвинения по трем статьям Уголовного кодекса.

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Патриарху РПЦ Кириллу объявили подозрение

Следователи собрали доказательства, что московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. Кирилл одним из первых публично поддержал полномасштабную войну России против Украины и даже благословлял российских солдат на убийства. Кроме того, он активно распространяет нарративы российской пропаганды. Для этого Кирилл использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ, а также представителей УПЦ МП на территории Украины.

Патриарх Кирилл распространял кремлевскую пропаганду во время онлайн-проповедей и в комментариях в СМИ. Следователи СБУ и Офиса генпрокурора зафиксировали несколько подобных фактов.

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего росгвардией России Золотова на войну против Украины. Также в конце февраля 2023 года на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины,

– отметили в СБУ.

В своих выступлениях Кирилл полностью поддерживал агрессивную политику Кремля, более того – призвал верующих объединиться в войне против Украины.

Собрав доказательную базу, СБУ объявила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу по трем статьям:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников;

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Санкции указанных статей предусматривают пожизненное лишение свободы. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства.

Справка. С начала полномасштабного вторжения России по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 16 – митрополиты церкви.

РПЦ создает собственную ЧВК

Руководство РПЦ создает собственную частную военную компанию. По указаниям московского патриархата новосозданные ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

СБУ обнаружила, что одна из частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. В соборе представители РПЦ вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок России, задействованных на передовой. СБУ установила, что при отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдают мужчинам, которые уже проходили службу и имеют "опыт".

Финансируются такие ЧВК лицами, приближенными к Кремлю. "Спонсоры" выделяют деньги якобы на "строительство" храмов, а на самом деле – финансируют ЧВК.