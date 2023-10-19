Патриарх Кирилл посетил Саров, где расположен федеральный центр страны-агрессора по производству ядерных боеприпасов. Во время своего выступления он цинично заявил, что Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию, которое было создано "по промыслу божьему".

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Русская церковь прославляет ядерное оружие

После одиозных заявлений Гундяев перешел к действиям и наградил ядерного физика ордером преподобного Сергея Радонежского. Ордером рпц отметили руководителя федерального ядерного центра Радия Илькаева.

На этом маразм не кончился. Гундяев начал перечислять фамилии так называемых российских ученых, являющихся создателями путинского ядерного шантажа, и красноречиво благодарить их за то, что Россия может терроризировать мир. Впрочем, Кирилл рано начал расхваливать ученых-ядерщиков, ведь они до сих пор не могут изготовить многострадальные ракеты "Буревестник" и "Сармат", якобы способные нести ядерный боезаряд.

Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, трудно сказать, существовала бы Россия. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по невыразимому божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима,

– взвыл Гундяев.

Действия и слова патриарха Кирилла еще раз показываю и доказывают, что никакого отношения к религии русская церковь не имеет. Это разве еще одна ячейка путинской пропаганды. Очевидно, что теперь ядерным ударом мир будет шантажировать не только Путин, но и рпц.

Патриарх Кирилл поддерживает ядерный шантаж России: смотрите видео

Ядерные потуги России