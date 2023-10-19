Российские пользователи соцсетей в очередной раз продемонстрировали "духовность" и "скрепы". Также они активно и добровольно распространяли кремлевские нарративы, передает 24 Канал.

К теме Совет в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП

Что сделала пропаганда Кремля

Вражеские СМИ перекрутили информацию и разбавили ее ложью. Кремлевская пропаганда начала распространять сообщения о принятии на первом чтении закона о якобы запрете УПЦ как таковой. Россиянам стали рассказывать, что в Украине будто бы началось изгнание православия.

Российские пропагандисты назвали Украину "сатанинским государством". Также они начали придумывать басни о том, что в нашем государстве "всех верующих начнут силой загонять в раскол". И все это происходило на фоне продолжения полномасштабного российского вторжения, ежедневных обстрелов со стороны страны-агрессорки и циничных заявлений главы РПЦ патриарха Кирилла.

Что писали россияне в соцсетях

Жители страны-агрессорки начали обвинять украинцев в грехах, называть "бесами" и желать нашим верующим попасть в ад. Также россияне, поддерживающие войну и геноцид жителей Украины, заявили, что наш народ якобы "проклял Бог".

Некоторые русскоязычные пользователи стали распространять в комментариях кремлевские мифы о "величии" СССР, "плохой" Америке, интересах "англосаксов" и "биолаборатории" в Украине. Не обошлось и без воспевания российского диктатора Владимира Путина.

Были и такие россияне, которые увидели в голосовании в Раде признаки "сионистского заговора". Не обошлось и без обсуждения еврейских корней Владимира Зеленского. В целом под сообщениями вражеских пропагандистских СМИ было немало антисемитских комментариев.

Также оккупанты часто сами себе противоречили. Сначала россияне пытались доказать другим пользователям, что Россия якобы является другом нашему государству, а сама Украина никому не нужна. А впоследствии те же собеседники угрожали полным захватом нашей страны и призывали к уничтожению украинцев.

Что этому предшествовало

В этот четверг, 19 октября, в Верховной Раде на первом чтении был принят законопроект №8371, предлагающий запретить в нашем государстве связанные с Россией религиозные организации. В частности, Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Этот запрет поддержали 267 народных избранников. Против проголосовали 14 депутатов. Три из них представляют партию "Восстановление Украины", а остальные 11 являются членами "Платформы за жизнь и мир".

После голосования в Раде произошел спор между несколькими нардепами, который едва не привел к драке. Народные избранники начали нецензурно оскорблять друг друга, из-за чего другим депутатам пришлось вмешаться.