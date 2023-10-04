Конвенция ни о чем

Несмотря на ожидания очередных предложений заключить мир на условиях России, настоятель русской православной церкви удивил всех.

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19 сентября на церемонии открытия выставки Всероссийского социального проекта "Семья – основа мира" патриарх Кирилл призвал Государственную думу России "стать лидером, инициировав Конвенцию о правах и защите семьи".

По мнению Гундяева, сегодня международное сообщество нуждается в сотрудничестве по защите института семьи, детства, прав родителей на воспитание детей. Такая неотложная необходимость, мол, продиктована попытками коллективного Запада "разрушить традиционную семью" в условиях "демографического кризиса, навязываемых деструктивных идеологий, пропаганды эгоизма, бездетности, права на аборт".

Поскольку идея Конвенции из заявления патриарха остается мало понятной, можно предположить, что в ее основе будут лежать нарративы, заложенные Путиным в указе от 5 сентября 2022 года. Среди них: продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержка материнства и детства, охрана семьи и норм морали. Россия в этом случае будет позиционировать себя как идеал для подражания.

Россия и нарушение права на семью

Впрочем, Россия вовсе не мировой лидер в контексте гарантирования права на семью и прав в семье. Право на уважение семейной жизни предусмотрено статьей 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ), а также статьей 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Россия 395 раз нарушила упомянутое положение ЕКПЧ. Это абсолютный рекорд по сравнению с другими государствами-сторонами Конвенции.

Кроме того, Россия систематически и широкомасштабно нарушает право на семью украинских детей, которых она противоправно депортирует или принудительно перемещает. Соответствующее нарушение было неоднократно зафиксировано Международной независимой комиссией по расследованию в Украине и экспертами Московского механизма, в частности, в контексте неоправданной задержки репатриации несовершеннолетних. Такие же действия характерны и для насильственно вывезенных украинских гражданских заложников и военнопленных, которые удерживаются в тысяче километров от дома и семьи, лишены права на поддержку любых контактов с родственниками.

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Сопутствующими в контексте "традиционных духовно-нравственных ценностей" проблемами в России также является отсутствие законодательства и эффективного противодействия домашнему насилию. По сведениям международной неправительственной организации Human Rights Watch, от этого преступления в России ежегодно страдают не менее 36 тысяч женщин и 26 тысяч детей. Для тысяч женщин домашнее насилие завершается убийством или суицидом.

Инициатива для замыливания глаз

Не секрет, что после полномасштабного вторжения в Украину и решительной поддержки так называемого коллективного Запада независимости и суверенитета нашего государства Россия окончательно переориентировалась на страны Глобального Юга. Площадкой влияния была избрана ООН, инструментами – экономический и торговый подкуп, продовольственный шантаж, дипломатическое давление, правотворческие инициативы, международные конференции.

В своей позиции по случаю открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министерство иностранных дел России выступило против попыток ликвидации Комиссии социального развития ООН, координирующей деятельность организации в области укрепления роли традиционной семьи. Также МИД государства-агрессора настоял на том, что Всемирный социальный саммит 2025 года должен быть проведен на его территории.

"Семейный нарратив" России рассчитан преимущественно на страны Африки. Статья 18 Африканской хартии прав человека и народов предусматривает обязанность государства оказывать помощь семье, которая является центром морали и традиционных ценностей, признанных обществом. Вероятно, именно такую обязанность стремится расширить Гундяев на международное сообщество в целом.

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Вдобавок, для России процесс подготовки новой Конвенции, который может длиться годами, станет возможностью "восстановить лицо", изобразить агрессию как цивилизационную борьбу, в которой Россия спасает Украину от американизации.

В узком контексте относительно насильственно переданных в российские семьи украинских детей – это шанс легитимизировать международные преступления и не допустить возвращения таких несовершеннолетних на Родину со ссылкой на невозможность разлуки членов искусственно созданных семей. Это также возможность разделить международное сообщество, не позволив ему объединиться вокруг идеи принятия единого юридического механизма возвращения украинских детей.

Преступная группа

Патриарх Кирилл действует не самостоятельно. В его команде сразу два российских уполномоченных по правам ребенка:

действующая – Мария Львова-Белова,

бывшая – Анна Кузнецова.

12 мая этого года последняя, выполняя функции вице-спикера Госдумы и главы группы по сохранению традиционных ценностей, также предложила создать международную конвенцию о защите традиционной семьи. Целью такого договора, по ее мнению, должна стать защита национальных законодательств от проникновения "новых ценностных установок, в частности гендерной идеологии".

В свою очередь Львова-Белова инициировала стратегическую программу "Дети в семье", распространив ее действие и на оккупированные территории Украины. В рамках проекта уполномоченная посещает учреждения, в которых находятся социальные сироты (дети, не имеющие биологических родителей, часто не лишенных родительских прав), и решает их дальнейшую судьбу, в частности, относительно насильственной передачи в российские семьи.

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По всей видимости, Россия является уникальным примером стремления нарушителя создать новые международные нормы в той сфере, в которой она не способна выполнить даже действующие обязательства. Подобное поведение еще раз свидетельствует о том, что Россия не планирует соблюдать международное право, в том числе и тогда, когда сама его предлагает.

Этот вывод важен не только в контексте "конвенции о защите традиционной семьи", но и в отношении любых других международных договоров, предложенных или уже подписанных и ратифицированных Россией. Это значит, что доверять России нельзя и что реагировать на нарушения нужно еще более решительно.