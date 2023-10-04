Что кроется "между строками" решения Армении

В кулуарах часто представители политического истеблишмента стран Запада и влиятельной армянской диаспоры во Франции или США говорили об определенной "половинчатости" шагов правительства Никола Пашиняна по вопросу политики на российском направлении.

Читайте также Почему на встречу министров ЕС в Киев не приехали 3 чиновника

С одной стороны, он проявлял готовность дистанцироваться от России, однако следующим шагом словно не доводил дело до конца и удерживался в поле влияния Кремля. Кое-где подобный подход не позволял в полной мере доверять армянскому руководству и заставлял задаваться вопросом: "А готовы ли в Ереване идти до конца и наконец "порвать" с Россией?".

Отныне поступают четкие сигналы, что ситуация изменилась к лучшему, и Армения показывает свою субъектность, нанося настоящую пощечину российской дипломатии.

Первоочередная и публичная цель подобного шага парламента Армении – защита от Азербайджана. Ведь армянская сторона ищет все возможные способы защиты себя в условиях российской измены и на основе ратификации Римского устава МУС создать правовые условия для привлечения к ответственности азербайджанских военных в ходе совершения ими противоправных действий на армянской территории – посягательства на территориальную целостность, преступления против гражданского населения.

Если ОДКБ и другие так называемые "гарантии" со стороны России не действуют, Армении необходимо искать эффективный инструментарий и заручиться поддержкой европейских партнеров и США.

Однако сознательные действия правительства и парламента Армении необходимо также "читать между строк".

Во-первых, Ереван показал Москве свою готовность двигаться дальше, не в фарватере российских интересов.

Заметьте Бюджет США без помощи для Украины: 2 причины, почему нам не стоит паниковать

Во-вторых, по решению МУС, страны, ратифицировавшие Устав, должны задержать военного преступника Владимира Путина в случае его приезда. Российскому президенту дали понять, что он нежелательная персона в Армении.

Фактически это в какой-то мере повторяет ситуацию с Южно-Африканской Республикой, когда Путин не мог полететь туда на саммит БРИКС, поскольку африканская страна ратифицировала Римский устав. Официальные отговорки российских властей – это просто банальные оправдания.

В-третьих, готовность Армении действовать в рамках Римского устава также открывает возможности для более глубокого взаимодействия правоохранительных органов страны с международными коллегами и в других вопросах – обход санкций или противоправная финансовая деятельность.

Шаг к независимости от России

Что это значит? Многие представители российского бизнеса используют Армению как хаб для сохранения собственных капиталов, проведения интернациональных транзакций и т.д. Кроме того, российская сторона часто прибегает к обходу наложенных международных экономических ограничений с использованием Армении, что позволяет получать необходимые технические компоненты или поддерживать собственный ВПК.

Интересно Как России удалось рекордно увеличить количество запусков "Шахедов"

Теперь Армения может исправить ситуацию: будет увеличиваться вероятность того, что по запросу международных партнеров российские активы в финансовой системе страны будут заморожены или что схемы по обходу санкций будут ликвидированы.

Важно, что Армения сделала шаг на пути правовой независимости от российского влияния. В дальнейшем следует ожидать соответствующих решений на уровнях политики и безопасности.