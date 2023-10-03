Россия и дальше будет зависима от Ирана
Ранее рекорд был зафиксирован в мае 2023 года, когда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Затем последовало падение интенсивности налетов: в июне – 197, в июле – 246, в августе – 167.
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Я пока не могу сказать, что такой показатель является следствием запуска производства Shahed-136 в России, поскольку по имеющейся информации, у них с этим производством большие проблемы. Так, за первое полугодие 2023 года россияне исключительно на своих мощностях, в замкнутом цикле, планировали выдать опытную партию дронов-камикадзе в 100 единиц. Однако они не смогли этого сделать.
Сроки снабжения были сорваны. Все потому, что острая зависимость производства от поставок контрабандных запчастей сохранилась. Ни на какой замкнутый цикл с нуля Россия в ближайшей перспективе не выйдет в вопросах производства Shahed-136. Она и дальше будет зависима от Ирана.
Нарастил ли Иран объем производства, в результате чего Россия смогла нарастить интенсивность ударов? В определенном смысле – да, но с нюансами.
Дело в том, что когда Россия обратилась к Ирану за поставками Shahed-136, производственные мощности, которые были исключительно ручными, а не автоматизированными, позволяли в месяц собирать до 50 дронов. К концу 2022 года Иран смог нарастить производство до 100 "Шахедов" в месяц. Не исключено, что на май этот показатель достигал 150 – 200.
Именно по этой причине сентябрьский налет мог оказаться рекордным, то есть как результат привлечения накопленного БК. Но это не отменяет попытки России наладить свое собственное производство при регулярных поставках дронов-камикадзе из Ирана.
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И самое важное. Большинство ударов приходилось в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам. Российские оккупанты продолжают зерновой террор, используя вариативные маршруты с поиском направлений с наименьшей противовоздушной компонентой. С учетом уменьшения количества сбитых Shahed-136 им это удается.
Это еще раз поднимает вопрос о предоставлении нашими партнерами большего количества средств ПВО пушечного и зенитно-ракетного типа для противодействия Shahed-136. Поскольку каждая тысяча тонн сгоревшего зерна в порту Рени или Измаила – это голодное племя аборигенов где-то в регионе Сахеля и тысяча в сутки новых "граждан" ЕС, прибывших оттуда, где всей душой "разделяют" европейские ценности, очень "любят" французский философию и живопись эпохи Ренессанса