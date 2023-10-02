Украина – инструмент для шантажа Байдена

Представляется, что голосование в Конгрессе связано с какими-то действиями Украины. К примеру, с коррупцией. С ее наличием никто не будет спорить, конечно. И даже с ее ростом в течение войны. Но...

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Даже если бы уровень коррупции в Украине был на уровне Финляндии (а ее там очень трудно найти и нужно очень сильно стараться) это ничего бы не изменило в поведении трампистов. Они бы все равно выбрали Украину как инструмент для шантажа Джо Байдена.

Почему? Два момента:

они знают, что поддержка Украины важна для официального Вашингтона;

они изоляционисты. Значит все, что происходит вне США, для них второстепенно, они готовы это использовать. Это для нас голосование за поддержку Украины является основным событием в жизни, а для Дональда Трампа это нечто промежуточное и второстепенное. Да и для США это все же не вопрос №1, потому что все страны мира сконцентрированы на себе.

Таким образом, чтобы мы не делали, это бы ничего не изменило. В этот раз. Мы ведь стали заложниками избирательного процесса в США. Заявления множества американских политиков о поддержке Украины в эти выходные подтверждают неизменность отношения к Украине.

Значит ли это, что все пропало? Точно нет. Мы сейчас внутри процесса. Любые выводы можно будет делать в конце. Вот если бы Конгресс провалил голосование за помощь Украине, то уровень волнения должен был быть сильным.

Сейчас есть только техническая остановка. При этом к ней готовы были и в Украине, и в Вашингтоне. В Украине сейчас есть запас финансовой прочности, а деньги от США не являются критически необходимыми для бюджета в этом году. В США использовали креативную бухгалтерию, переоценили уже оказанную поддержку (несколько месяцев назад) и смогли увеличить свой лимит.

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Кроме того, по финансовой поддержке у нас есть программа МВФ. Именно под эту программу страны G7 официально гарантировали Фонду свою финансовую поддержку в течение 4 лет, в том числе США. Это и есть основная ценность программы с МВФ на этот раз. Поэтому будет большой ерундой ее потратить или провалить.

То, что делает нас сильнее, порождает и слабости

Отдельно вопрос – вопль определенных людей, что "это все потому, что мы не использовали ленд-лиз". С этим ленд-лизом вообще удивительная история, вокруг него создан определенный карго-культ. Видимо, связан с упоминаниями о Второй Мировой. Однако ленд-лиз всегда являлся планом "Б". Его должны активировать, если бы план "А" перестал работать. А план "А" – это бесплатная поддержка от Вашингтона, работавшая все время до последнего момента. Увеличить поддержку в результате ленд-лиза было невозможно.

Мы могли получать определенное количество оружия либо бесплатно, либо по ленд-лизу, в кредит. Мы, конечно, выбирали бесплатно.

Зачем потребовался план "Б"? Ну хотя бы потому, что год назад в США были промежуточные выборы, на которых ожидания от трампистов были выше и тот беспорядок, который они устраивают сейчас, мог начаться гораздо раньше. А так и план "А" и план "Б" были рассчитаны на время, и это время вышло. Потому и применение ленд-лиза сейчас просто невозможно.

Приятно ли, что мы стали заложниками политического процесса в США? Конечно, нет. Но это факт. И то, что делает нас сильными в противостоянии с Россией (поддержка союзников), порождает и нашу слабость, потому что мы зависимы от поддержки союзников. Но эта слабость есть лишь один из недостатков нашей силы. В вопросе поддержки нам нужно просто пройти весь путь голосований, который будет сопровождаться множеством политических заявлений, часть из которых нам не нравиться.

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Есть ли для нас риск Трампа? Конечно, есть. Но это риск не только для нас, но и всего демократического мира. В частности, и для самих Штатов.

Что ждет нас в ближайшее время в этом направлении? Очень-очень много шума и неприятных заявлений, таких как коллаж Илона Маска о Владимире Зеленском, который является отвратительным проявлением тех же выборов и является продолжением действий Маска, когда он, например, в ковбойской шляпе патрулирует границу и ловит нелегальных мигрантов. Это внутренняя кухня Штатов, там на выборах всегда плохо пахло, но сейчас мы просто слышим эти запахи.

Пока что и поддержка обществ, и поддержка правительств всех стран G7 остается стабильной и проукраинской. Да, нет эмоций первых месяцев войны, но их невозможно держать на высоком уровне так долго. Но уже есть институциализированная поддержка, основанная на национальных интересах этих стран. Поэтому рано посыпать голову пеплом и ныть, что нас бросают. Никто нас еще не бросил. До потенциальной победы Трампа такие риски не просматриваются.

И помните, что Трамп выбрал тему Украины для шантажа Байдена только потому, что он знает, какая это важная тема для Белого Дома. Для интересов США.