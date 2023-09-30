Россия может затягивать войну на десятилетие

На фронте продолжаются тяжелые и кровавые, но позиционные бои. Да, сохраняются шансы на стратегический прорыв ВСУ, и наше командование пытается усилить наступление, чтобы достичь этого прорыва еще до осенних дождей. Но 50 на 50, что осень и грязь застанут нас примерно на тех же позициях, что и сегодня.

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ATACMS и Abrams в том количестве, которое их предоставляют, усилят наши возможности, но не настолько, чтобы оборона врага сразу упала. Если подходить трезво, то война продолжится по крайней мере в следующем году.

Что следует понимать: недоимперия приспособилась к войне и готова тянуть ее хоть десятилетиями. Объем валютных поступлений от торговли энергоносителями у них уменьшился. Однако он позволяет финансировать армию, производить оружие и боеприпасы и – главное – содержать силовиков, которые не допустят протестов и беспорядков.

В середине 2022 года наблюдалось отчаяние из-за санкций – возник дефицит товаров западного производства, сокращалось количество авиарейсов, россияне тихонько нервничали и ворчали. А сейчас в магазинах снова полно подсанкционных товаров, ездят западные поезда и летают западные самолеты, которые должны были прикипеть к земле. Россиян перестают пускать в Европу, но они переключились на арабский мир.

У большинства из них все более-менее нормально. Недовольство войной сейчас гораздо меньше, чем в ее начале. Ибо она, как оказалось, затрагивает в первую очередь те слои населения недоимперии, которые пассивны и согласны.

Этому способствует и сознательная позиция коллективного Запада, панически боящегося неконтролируемого распада недоимперии. Именно поэтому оружие и боеприпасы нам дают столько, чтобы разгрома агрессора не произошло. Хотели бы разгрома – небо Украины уже изобиловало F-16, Apache и Tomahawk. При этом союзники уверяют, что не перестанут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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Украина так и не стала на военные рельсы и не похоже, чтобы у нашей власти были такие планы. По крайней мере, до президентских и парламентских выборов.

Только внезапное поражение спровоцирует процессы распада в России

Тогда на что нам нужно рассчитывать? К сожалению, только на достаточно иррациональные вещи. Прежде всего, через войну в результате придется пройти почти всем, кто способен держать оружие. Будут большие утраты: людей, индустрии, инфраструктуры, жилья. К этому нужно готовиться – сознательно, без паники и отчаяния. Помня: война и обоюдная ненависть зашли настолько далеко, что при капитуляции Украины враг нас не пожалеет и уничтожит по максимуму (в геноциде его уже обвинили, так чего сдерживаться?).

И Украине нужно отыскать собственные ресурсы, чтобы обеспечить наглядный разгром врага хотя бы на отдельном участке фронта. Вернуть Донецк или Мариуполь, зайти в Крым, что-то ударяющее кувалдой по имперской тщеславию России.

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Только неоспоримое и оскорбительное поражение может инициировать там процессы распада, без которых мы не будем в настоящей безопасности. Такое в истории России было, а они, как известно, "могут повторить".

В советское время я был таким диссидентом-лайт: на собраниях критиковал начальство, читал запрещенную литературу и сам писал то, что печатать регулярно отказывались. Но даже я и мои единомышленники не ожидали, что Советский Союз – настоящая сверхдержава – упадет и развалится за считанные годы.

С Россией произойдет нечто подобное, как бы Запад ни ходил вокруг нее на цыпочках. Потому что она при неадекватной власти уже перешла границу устойчивости, просто этого еще не видно, и все произойдет внезапно и неизвестно почему. Но нужно, чтобы до этого времени выстояла Украина.