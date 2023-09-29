Главная задача Столтенберга на должности

Полномочия Столтенберга продолжали уже несколько раз из-за сложной ситуации в мире, прежде всего из-за войны России против Украины. Можно сказать, что помощь Украине в этой войне стала главной задачей генерального секретаря НАТО в последний период его пребывания на должности.

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Как можно было понять с совместной пресс-конференции Столтенберга и Президента Украины Владимира Зеленского, именно будущая евроатлантическая интеграция Украины, а также помощь ей в войне были главными темами этого визита.

Наиболее актуальным является то, что НАТО будет готово помочь Украине дополнительными системами ПВО в течение следующих месяцев. Россия готова уничтожить украинские объекты критической инфраструктуры в осенние и зимние месяцы. Здесь речь идет не только о попытках России взорвать мощь украинских Вооруженных Сил.

Для президента России Владимира Путина главным является превратить Украину в непригодную для жизни территорию. Заставить как можно больше людей менять свои места проживания, перемещаться из восточных и южных регионов в центральные и западные, а затем в страны Европейского Союза.

Путин уже сегодня смотрит на Украину как на территорию, которая должна быть оккупирована его бандитской армией и заселена гражданами России. Украинское население после февраля прошлого года воспринимается Путиным как нелояльное население. Оно якобы должно прекратить проживание на территории, которую Путин и большинство россиян считают так называемой "исторической территорией России".

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Главное, что должны сделать украинцы и союзники – не дать этим планам Путина воплотиться в жизнь. Но ведь это не теоретические планы, не какие-нибудь статьи на сайте президента России. Это, прежде всего, работа российских ракет и беспилотников. Именно для того, чтобы Украина и эту зиму прошла спокойно, нужно, чтобы союзники помогли нашему государству с дополнительными системами ПВО.

Нужно, чтобы они учли возможности долгой войны, которая каждую осень и зиму потребует новых систем ПВО для Украины.

Чтобы прекратить войну, Россия должна понимать риски для себя

Следующая важная часть переговоров – это дополнительная поставка оружия. В ситуации украинского контрнаступления на российские позиции важно, чтобы такого вооружения было как можно больше, чтобы увеличение российской группировки на оккупированных территориях Украины и у границ нашего государства нивелировалось современной техникой. Здесь говориться не только о наступлении ВСУ сейчас, но и о последующих годах ожесточенного противостояния.

Также достаточно важной темой является вопрос евроатлантической интеграции Украины. До сих пор остается непонятным, может вообще когда-то прекратиться российско-украинская война, если Украина не станет членом НАТО. Многие говорят, что эта война прекратится, когда ВСУ выйдут на государственные границы Украины 1991 года.

Однако не забывайте, что для российских оккупантов никаких государственных границ Украины просто не существует, часть украинских регионов уже записана в российскую конституцию. Это кощунственное нарушение международного права дает России возможность продолжать ожесточенную войну даже если Украине удастся отстоять свою территориальную целостность. Просто война будет происходить по другим сценариям с применением ракетной техники или беспилотников с нападением на легитимные границы Украины.

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Чтобы россияне решили не воевать с Украиной и признали границы 1991 года, они должны осознать риск войны с Украиной. Единственное реальное понимание риска – попадание России в опасность ядерной войны, которая уничтожает цивилизацию не только на территории Европы и Северной Америки, но и на территории самой России.

Если Украина станет членом НАТО, появляется шанс прекращения войны практически сразу после того, как мы получим реальные гарантии безопасности от ядерных стран-членов НАТО. Речь даже не о членстве, а о приглашении. Генсек НАТО на пресс-конференции с Зеленским сказал, что Украина сейчас, как никогда раньше, близка к членству в НАТО.

Он напомнил о годовой программе адаптации Украины к НАТО, которую будут выполнять после последней встречи руководителей стран НАТО в Вильнюсе.

Окно возможностей для завершения войны очень узкое

Однако для меня реальным ответом на вопрос, когда Украина сможет присоединиться к НАТО, будут не обещания, которые мы слышим на пресс-конференциях, а конкретное решение саммита НАТО в Вашингтоне. Во время него Украина должна получить приглашение в Альянс и подписать с США и другими странами Альянса гарантии, по образцу тех, которые получила после приглашения в НАТО Швеция.

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Это реальный шанс, над которым должны работать и Столтенберг, и украинская дипломатия, и американская дипломатия.

Напомню, что в 2024 году в США пройдут выборы президента. Мы не можем гарантировать, что следующий хозяин Белого дома будет сторонником украинского членства в НАТО. Следовательно, эта следующая каденция может означать продолжение войны, ведь в Москве не будут бояться вступления Украины в НАТО.

Окно возможностей для окончания войны в обозримом будущем достаточно узкое, нужно воспользоваться теми возможностями, которые еще существуют. Я надеюсь, что именно об этом украинские руководители разговаривают с генсеком НАТО накануне окончания его важного исторического мандата.