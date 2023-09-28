Настоящая причина, почему армяне бегут из Нагорного Карабаха

Сочувствовать надо тем, кто убегает из своих родных домов от насилия, угнетения, террора, которые преследуют их. Непонимание этих моментов и вызывают сочувствие и сопереживание там, где они не уместны.

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Странно, но мало кто из комментаторов задавался вопросом, а почему в Нагорном Карабахе, регионе Азербайджана, международно признанном в пределах Азербайджана, живут десятки тысяч армян и практически нет азербайджанцев?

Мало кто из желающих поймать немного хайпа на визуально-трагической ситуации задумается пролистать 30 лет истории, чтобы уточнить для себя, что Нагорный Карабах был оккупирован Арменией, а в начале 1990-х годов от преследований и террора сбежали сотни тысяч азербайджанцев.

Любителям дешевого хайпа следовало бы обратить внимание на ряд резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, в которых армянскую сторону призвали вывести войска из Азербайджана, Кельбаджарского района, Агдамского района и т.д.

Это понимание ситуации в контексте исторической памяти. А теперь по гуманитарным вопросам.

Армян из Нагорного Карабаха никто не выгоняет. Там нет террора, этнических чисток и прочего. Это как с "голодом" в Ханкенди, от которого так и не умер ни один армянин. Но есть страх. Страх перед тем, что каждый, кто имеет за собой шлейф из преступлений, будет найден и наказан. А таких армян, проживающих в Нагорном Карабахе, много.

Их страх распространился и на тех, кто даже не видел первую войну, не совершил ни одного преступления и родился на оккупированной территории уже после трагических событий 1990-х годов.

Удивительно, но после завершения 44-дневной войны в 2020 году на освобожденной части Нагорного Карабаха не начались чистки армян. Более того, все они получили работу и продолжают жить без всякого "геноцида" и "холокоста". Например, в Шуше многие строители – армяне, оставшиеся жить в городе.

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Украину ждет та же история, но хуже

Все эти разъяснения я делаю не просто так. Очень скоро мы с вами столкнемся с такой же проблемой. И даже хуже. Мы столкнемся с ней, когда будем освобождать Крым, Донецк, Луганск…

С оккупированных территорий Украины, так же как и с Нагорного Карабаха, будут убегать не просто тысячи или десятки тысяч, а сотни тысяч россиян и понаехавших помощников оккупантов. Из Крыма они вообще не будут выезжать, а выплывать, как крысы, бегущие с тонущего авианосца.

Нас так же будут клевать за то, что наша освободительная война создает какую-то гуманитарную катастрофу! И снова – даже хуже. А хуже вот почему.

Так или иначе, но в освобожденном Крыму, Донецке, Луганске останутся тысячи упертых сепаратистов и оккупантов, которые никуда не уедут, даже осознавая то, сколько за ними преступлений и что за ними придут. Когда придут, будут раздаваться особенно громкие крики о "нарушении прав человека", "преследовании местных, чистке и геноциде".

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Кроме того, в Крыму, Донецке и Луганске множество квартир и домов незаконно заняты россиянами, оформившими право собственности по своим фиктивным "законам". Каждая из этих квартир имеет своих живых хозяев или законных наследников, давно мечтающих вернуться домой. Выселение незаконных жителей должно происходить либо жестко и без компромиссов, либо никак. И вот здесь снова начнется знакомая песня.

Каждый оставшийся на территории Украины такой пророссийский элемент это увеличение потенциальных угроз. Сохранение представителей российских метастазов – это бомба замедленного действия. Их выселение – наша стратегическая задача в будущем.

Поэтому Нагорный Карабах – пример того, что нас будет ждать в будущем. Хайп неуместен, в каждой ситуации нужно разбираться очень глубоко. Те, что сейчас бегут, их там не должно быть. Но раз уже оказались, их никто не выгонял насильно. Но их выбор – бегство. У нас все будет жестче.