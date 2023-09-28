Справжня причина, чому вірмени втікають з Нагірного Карабаху

Співчувати треба тим, хто тікає зі своїх рідних будинків від насильства, пригнічення, терору, які переслідують їх. Нерозуміння цих моментів і викликають співчуття та співпереживання там, де вони не доречні.

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Дивно, але мало хто з коментаторів ставив питання, а чому в Нагірному Карабаху, регіоні Азербайджану, міжнародно визнаному в межах Азербайджану, живуть десятки тисяч вірмен і практично немає азербайджанців?

Мало хто з охочих зловити трохи хайпу на візуально-трагічній ситуації задумається перегорнути 30 років історії, щоб уточнити для себе, що Нагірний Карабах був окупований Вірменією, а на початку 1990-х років від переслідувань і терору втекли сотні тисяч азербайджанців.

Любителям дешевого хайпу слід було б звернути увагу на низку резолюцій Ради Безпеки ООН від 1993 року, в яких вірменську сторону закликали вивести війська з Азербайджану, Кельбаджарського району, Агдамського району тощо.

Це розуміння ситуації у контексті історичної пам'яті. А тепер із гуманітарних питань.

Вірмен з Нагірного Карабаху ніхто не виганяє. Там немає терору, етнічних чисток та іншого. Це як із "голодом" у Ханкенді, від якого так і не помер жоден вірменин. Але є страх. Страх перед тим, що кожного, хто має за собою шлейф зі злочинів, буде знайдено та покарано. А таких вірмен, які мешкають у Нагірному Карабаху, є багато.

Їхній страх поширився і на тих, хто першу війну навіть не бачив, не вчинив жодного злочину і народився на окупованій території вже після трагічних подій 1990-х років.

Дивно, але після завершення 44-денної війни у 2020 році на звільненій частині Нагірного Карабаху не почалися чистки вірмен. Мало того, всі вони отримали роботу і продовжують жити без будь-якого "геноциду" та "голокосту". Наприклад, у Шуші багато будівельників – вірмени, які залишилися жити у місті.

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Україну чекає та сама історія, але гірша

Усі ці роз'яснення я роблю не просто так. Дуже скоро ми з вами зіткнемося з такою ж проблемою. І навіть гіршою. Ми зіткнемося з нею, коли звільнятимемо Крим, Донецьк, Луганськ…

З окупованих територій України, так само як і з Нагірного Карабаху, тікатимуть не просто тисячі чи десятки тисяч, а сотні тисяч росіян і помічників окупантів, які понаїхали. З Криму вони взагалі не виїжджатимуть, а випливатимуть, як щури, що біжать з авіаносця, що тоне.

Нас так само клюватимуть за те, що наша визвольна війна створює якусь гуманітарну катастрофу! І знову – навіть гірше. А гірше ось чому.

Так чи інакше, але у звільненому Криму, Донецьку, Луганську залишаться тисячі впертих сепаратистів та окупантів, які нікуди не поїдуть, навіть усвідомлюючи те, скільки за ними злочинів і що за ними прийдуть. Коли прийдуть, то лунатимуть особливо гучні крики про "порушення прав людини, "переслідування місцевих, чистки та геноцид".

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Крім того, у Криму, Донецьку, Луганську безліч квартир і будинків незаконно зайняті росіянами, які оформили право власності за своїми фіктивними "законами". Кожна з цих квартир має своїх живих господарів або законних спадкоємців, які давно мріють повернутися додому. Виселення незаконних мешканців має відбуватися або жорстко та без компромісів, або ніяк. І ось тут знову розпочнеться знайома пісня.

Кожен такий проросійський елемент, що залишився на території України, це збільшення потенційних загроз. Збереження представників російських метастазів – це бомба уповільненої дії. Їхнє виселення – наше стратегічне завдання у майбутньому.

Тому Нагірний Карабах – це приклад того, що нас чекатиме у майбутньому. Хайп недоречний, у кожній ситуації потрібно розбиратися максимально глибоко. Ті, що зараз біжать, їх там не мало бути. Але коли вже виявилися, їх ніхто не виганяв насильно. Але їхній вибір – втеча. У нас все буде жорсткішим.