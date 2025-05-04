Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина для Укрінформ.

До теми Днями має розпочатись спроба "великого наступу" Росії на Запорізькому напрямку, – Андрющенко

Атаки росіян на Запоріжжі

Волошин наголосив, що російська армія прагне вийти на кордони Дніпропетровської області до 9 травня. Через загарбницькі плани Кремля окупанти зазнають великих втрат, а тому змушені відправляти на штурми не піхотинців, а танкістів, артилеристів та саперів.

Як повідомляють у Силах оборони Півдня, на Запорізькому напрямку після декількох днів інтенсивних атак у Росії закінчилися піхотинці-штурмовики. Тому противник почав створювати підрозділи з так званих "одноразових солдатів".

У штурмові підрозділи "одноразових солдатів" переводять танкістів, артилеристів і військовослужбовців підрозділів бойового забезпечення (саперів, зенітників, зв'язківців та інших). Найбільшу нестачу особового складу для штурмових дій відчувають підрозділи 35, 49 і 18 загальновійськових армій Південного ВО Росії,

– повідомив Волошин.

Він додав, що наразі в окупантів стоїть завдання до 9 травня мати суттєві здобутки на фронті. Одним із таких є вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області чи взяти під контроль плацдарм під Запоріжжям. Однак через великі втрати у російської армії немає кому втілювати, тому, за словами Волошина, на "гарматне м'ясо", кидають усіх, хто є в нештурмових підрозділах.

"Це викликає обурення, особливо серед артилеристів, яких потрібно спеціально навчати й готувати, а їх кидають захоплювати українські траншеї", – наголосив Волошин.

Раніше в Силах оборони Півдня повідомляли, що особливо окупанти активізувалися на Оріхівському та Новопавлівському напрямках, проводять штурмові дії та обстріли українських позицій. Крім того, на Придніпровському напрямку ворог намагається закріпитися на островах для контролю логістичних шляхів.