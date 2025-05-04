Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня України, полковника Владислава Волошина в етері національного маратону.

До теми Росіянам вдалося просунутися на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на Оріхівському та Новопавлівському напрямках

Владислав Волошин зазначив, що за декілька останніх днів на півдні ворог дещо активізувався саме на Новопавлівському і на Оріхівському напрямку. На останньому росіяни продовжують вести штурмові дії та завдавати обстрілів і ударів по українських позиціях.

Також, за даними полковника, активним є і Придніпровський напрямок, де ворог намагається проводити розвідувально-пошукові заходи, щоб промацати нашу оборону і за нагоди закріпитися на якомусь невеликому плацдармі на одному з островів в острівній зоні Дніпра. Звідти ворог хоче спробувати контролювати та тримати під вогневим контролем логістичні та водні шляхи, які є в цій зоні.

Тобто найнебезпечніше у нас на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 50 штурмових зіткнень. Якщо за минулі дні там було 15, 20, вчора 23 (штурмів – 24 Канал), то за минулу добу 50. І зараз на цьому напрямку тривають штурмові дії,

– зауважив речник.

Волошин наголосив, що ворог намагається прорватися в напрямку Привільного, Новосілки та Зеленого поля. Крім того, перед тим, як проводити штурмові дії, окупанти завдали по цих населених пунктах і по позиціях Сил оборони України авіаційних ударів як керованими авіаційними бомбами, так і некерованими авіаційними ракетами.

До слова, аналітики DeepState зазначили в оновленні мапи 4 травня, що російські війська окупували населений пункт Зелене Поле на Донеччині. Також окупанти просунулися біля Нового та Новомихайлівки.