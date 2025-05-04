За минулу добу жодний населений пункт не переходив під контроль ворога, хоча успіхи він мав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Які зміни відбулися на фронті

У Курській області тривали обмежені бої, українські сили продовжують тримати позиції на російській території.

тривали обмежені бої, українські сили продовжують тримати позиції на російській території. У Бєлгородській області жодна зі сторін не повідомляла про якісь зіткнення, за словами Зеленського, діяльність ЗСУ у Бєлгородській області продовжується.

жодна зі сторін не повідомляла про якісь зіткнення, за словами Зеленського, діяльність ЗСУ у Бєлгородській області продовжується. На півночі Сумської області російські сили спробували просунутися, але безрезультатно. Бої тривали поблизу Біловодів, Водолагів та Локні.

російські сили спробували просунутися, але безрезультатно. Бої тривали поблизу Біловодів, Водолагів та Локні. На Харківському напрямку росіяни атакували поблизу Вовчанська.

росіяни атакували поблизу Вовчанська. 3 травня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися, окупанти атакували поблизу Кам'янки.

, але не просунулися, окупанти атакували поблизу Кам'янки. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової , а саме поблизу Макіївки. Окупанти провели наступальні операції поблизу Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки, Сергіївки, Копанок та поблизу Греківки.

, а саме поблизу Макіївки. Окупанти провели наступальні операції поблизу Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки, Сергіївки, Копанок та поблизу Греківки. На Лиманському напрямку росіяни також просунулися на північ від Торського. Наступальні операції вороги проводили поблизу Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів, Нового, Зеленої Долини, Мирного та Торського.

росіяни також просунулися на північ від Торського. Наступальні операції вороги проводили поблизу Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів, Нового, Зеленої Долини, Мирного та Торського. Просування росіяни здобули й на Сіверському напрямку . Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Григорівки, атакували поблизу Григорівки та Білогорівки.

. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Григорівки, атакували поблизу Григорівки та Білогорівки. Поблизу Часового Яру росіяни наступали поблизу самого Часового Яру, в напрямку Новомаркового та Майського, Білої Гори. Просунутися їм не вдалося.

росіяни наступали поблизу самого Часового Яру, в напрямку Новомаркового та Майського, Білої Гори. Просунутися їм не вдалося. На Торецькому напрямку росіяни активно наступали, але не досягли успіхів. Російські війська продовжували наступальні операції поблизу самого Торецька, Кримського, Дружби, Сухої Балки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки та в напрямку Нової Полтавки.

росіяни активно наступали, але не досягли успіхів. Російські війська продовжували наступальні операції поблизу самого Торецька, Кримського, Дружби, Сухої Балки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки та в напрямку Нової Полтавки. На Покровському напрямку просування росіяни також здобути не змогли. Російські війська продовжили наступ поблизу Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Новоукраїнки, Чунишиного, Шевченка, Даченського, Котлиного та Удачного.

Карти бойових дій від ISW