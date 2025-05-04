За минулу добу жодний населений пункт не переходив під контроль ворога, хоча успіхи він мав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
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Які зміни відбулися на фронті
- У Курській області тривали обмежені бої, українські сили продовжують тримати позиції на російській території.
- У Бєлгородській області жодна зі сторін не повідомляла про якісь зіткнення, за словами Зеленського, діяльність ЗСУ у Бєлгородській області продовжується.
- На півночі Сумської області російські сили спробували просунутися, але безрезультатно. Бої тривали поблизу Біловодів, Водолагів та Локні.
- На Харківському напрямку росіяни атакували поблизу Вовчанська.
- 3 травня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися, окупанти атакували поблизу Кам'янки.
- Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової, а саме поблизу Макіївки. Окупанти провели наступальні операції поблизу Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки, Сергіївки, Копанок та поблизу Греківки.
- На Лиманському напрямку росіяни також просунулися на північ від Торського. Наступальні операції вороги проводили поблизу Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів, Нового, Зеленої Долини, Мирного та Торського.
- Просування росіяни здобули й на Сіверському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Григорівки, атакували поблизу Григорівки та Білогорівки.
- Поблизу Часового Яру росіяни наступали поблизу самого Часового Яру, в напрямку Новомаркового та Майського, Білої Гори. Просунутися їм не вдалося.
- На Торецькому напрямку росіяни активно наступали, але не досягли успіхів. Російські війська продовжували наступальні операції поблизу самого Торецька, Кримського, Дружби, Сухої Балки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки та в напрямку Нової Полтавки.
- На Покровському напрямку просування росіяни також здобути не змогли. Російські війська продовжили наступ поблизу Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Новоукраїнки, Чунишиного, Шевченка, Даченського, Котлиного та Удачного.
Карти бойових дій від ISW
- Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки, а саме на схід від Котлярівки. Російські війська проводили наступальні операції поблизу Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Котлярівки, Троїцького та Преображенки, Богданівки.
- На жаль, є просування ворога і на Курахівському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися в південно-східному Багатирі. Бої тривали поблизу Костянтинополя, Одрадного, Олексіївки, Андріївки, Багатира, Розлива.
- Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки – поблизу Федорівки. Окупанти провели наступальні операції поблизу Привільного, Бурлацького, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля, Великої Новосілки, поблизу Рівнополя та у напрямку Новополя.
- На півдні російські війська провели обмежені наступальні операції на схід від Гуляйполя поблизу Високого. Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 3 травня, але не просунулися.
- На Херсонському напрямку бойових зіткнень не було.