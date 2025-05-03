Ймовірно, цьому не завадить навіть підписання мирної угоди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 2 травня.

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Путін відданий своїм цілям

Раніше неназвані американські високопосадовці заявили для CNN, що Росія може відновити війну та спробувати захопити більше української території навіть після того, як погодиться на мирну пропозицію США.

Зокрема, поточні зусилля окупантів із захоплення Лиману і Покровська та просування на північ від Торецька свідчать про те, що Путін не відступає від своєї давньої мети – захоплення решти Донецької області.

Розширення військового потенціалу країни-агресорки в короткостроковій і довгостроковій перспективі, а також військова реструктуризація вказують на підготовку до "майбутнього конфлікту на західних кордонах". Водночас російський уряд продовжує надавати пріоритет інвестиціям в оборонно-промисловий комплекс.

Ці фактори вказують на те, що Путін не відмовляється від своїх територіальних амбіцій в Україні та фактично готується до тривалої війни на виснаження проти України та, ймовірно, колективного Заходу,

– вважають аналітики.

Як готують суспільство

Російські чиновники продовжують схиляти російське суспільство до підтримки довготривалої війни в Україні та проти НАТО. Для цього вони використовують неправдиві заяви про війну та висувають максималістські територіальні вимоги, зокрема про так звану "Новоросію".

До слова, в березні 2025 року державні ЗМІ вже застерігали внутрішню аудиторію від очікування "великих угод" після мирних переговорів між Путіним і Дональдом Трампом.

В Інституті вивчення війни також згадали про нещодавнє опитування серед окупантів. Лише 18% кадрових російських військовослужбовців і офіцерів підтримали б виведення військ з України до досягнення путінських цілей – так званих демілітаризації та денацифікації.

Окрім того, лише п'ята частина респондентів (серед солдатів та цивільних) вірить у закінчення війни в найближчі місяці.

Кремль не готує російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російські війська і суспільство не очікують швидкого закінчення війни,

– зазначили в ISW.

До слова, військове командування країни-агресорки віддає перевагу використанню погано підготовлених новобранців у піхотних атаках, аби зберігати поточний темп наступальних операцій. Тож тепер армія противника зазнає більших втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.