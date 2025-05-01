Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Російсько-українська війна показала, на якому рівні безпека наших європейських партнерів. Тому зараз ключовий момент й нам важливо тиснути на Європу.

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Які у Європи проблеми з військом

Європейці досить довгий час покладалися на американців. Тож прихід до влади Дональда Трампа став шоком для Європи.

Мені здається, що до повернення 45-го президента США найбільше якраз була готова Україна. Тоді як для багатьох європейських лідерів це був холодний душ,

– мовив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Все через те, що після падіння Берлінського муру головним супротивником Північноатлантичного альянсу був так званий світовий тероризм. Росія до промови Владіміра Путіна у 2007 році на певних етапах визначалася навіть як партнер.

До того ж протягом тривалого періоду відбувалося певне скорочення армій. Тож навіть зараз, коли уряди країн, зокрема Німеччини, Великої Британії, намагаються інтенсифікувати свої процеси рекрутингу, сумарна чисельність їхніх збройних сил все одно поступово скорочується.

Зверніть увагу! Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив, що Росія нарощує чисельність військ, яка є значно більшою, ніж потрібно для війни проти України, тому це може загрожувати НАТО. За його словами, у 2029 році Росія буде в змозі здійснити широкомасштабну конвенційну атаку і на територію НАТО

Нещодавно соціологія із Польщі, яка порівняно є з глибоко мілітаризованою країною, адже 4,7% їхнього ВВП йде на оборонку, показала, що лише 11% поляків готові брати до рук зброю і захищати свою країну. Третина населення обирає втечу у випадку збройної агресії проти їхньої держави.

Стабільне життя та високий рівень життя певною мірою розхолодили їхнє суспільство, яке не хоче нічого змінювати. Сполучені Штати Америки просять зараз більше брати відповідальності,

– зазначив Жмайло.

Україні не вистачає озброєння, водночас Європа фактично сидить на грошах – з 200 мільярдів євро заморожених російських активів Києву капають лише відсотки. Очевидно, європейці досі не розуміють, що якщо ми посиплемося, то викласти доведеться набагато більше й зараз йдеться не лише про гроші.

Нині з'явилася інформація, що Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в силах стримування в Україні, оскільки її війська недоукомплектовані й недостатньо фінансуються.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зауважив, що для того, щоб дати 64 тисяч військових, до самої операції в Україні потрібно залучити 256 тисяч, аби була змога забезпечити ротації.

Наразі йдеться про 25 тисяч, з яких 10 тисяч готова дати Велика Британія, 5 – 10 тисяч – Франція. Польща, Іспанія, Італія, Фінляндія, Німеччина прямо сказали, що не направлятимуть війська. Балтійські країни більше хвилюються за свою безпеку, бо якщо такий контингент вирушить до України, то хто буде прикривати їхні кордони.

До того ж ЗМІ з'являлася інформація, що Британія може відмовитися від відправки сухопутних військ в Україну через високі ризики масштабнішого конфлікту.