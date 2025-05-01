Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Российско-украинская война показала, на каком уровне безопасность наших европейских партнеров. Поэтому сейчас ключевой момент и нам важно давить на Европу.

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Какие у Европы проблемы с войском

Европейцы достаточно долгое время полагались на американцев. Поэтому приход к власти Дональда Трампа стал шоком для Европы.

Мне кажется, что к возвращению 45-го президента США больше всего как раз была готова Украина. Тогда как для многих европейских лидеров это был холодный душ,

– сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Все потому, что после падения Берлинской стены главным противником Североатлантического альянса был так называемый мировой терроризм. Россия до речи Владимира Путина в 2007 году на определенных этапах определялась даже как партнер.

К тому же в течение длительного периода происходило определенное сокращение армий. Поэтому даже сейчас, когда правительства стран, в частности Германии, Великобритании, пытаются интенсифицировать свои процессы рекрутинга, суммарная численность их вооруженных сил все равно постепенно сокращается.

Обратите внимание! Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия наращивает численность войск, которая значительно больше, чем нужно для войны против Украины, поэтому это может угрожать НАТО. По его словам, в 2029 году Россия будет в состоянии осуществить широкомасштабную конвенционную атаку и на территорию НАТО

Недавно социология из Польши, которая по сравнению с глубоко милитаризованной страной, ведь 4,7% их ВВП идет на оборонку, показала, что только 11% поляков готовы брать в руки оружие и защищать свою страну. Треть населения выбирает бегство в случае вооруженной агрессии против их государства.

Стабильная жизнь и высокий уровень жизни в определенной степени расхолодили их общество, которое не хочет ничего менять. Соединенные Штаты Америки просят сейчас больше брать ответственности,

– отметил Жмайло.

Украине не хватает вооружения, одновременно Европа фактически сидит на деньгах – с 200 миллиардов евро замороженных российских активов Киеву капают только проценты. Очевидно, европейцы до сих пор не понимают, что если мы посыплемся, то выложить придется гораздо больше и сейчас речь идет не только о деньгах.

Сейчас появилась информация, что Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в силах сдерживания в Украине, поскольку ее войска недоукомплектованы и недостаточно финансируются.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что для того, чтобы дать 64 тысяч военных, к самой операции в Украине нужно привлечь 256 тысяч, чтобы была возможность обеспечить ротации.

Сейчас речь идет о 25 тысяч, из которых 10 тысяч готова дать Великобритания, 5 – 10 тысяч – Франция. Польша, Испания, Италия, Финляндия, Германия прямо сказали, что не будут направлять войска. Балтийские страны больше волнуются за свою безопасность, потому что если такой контингент отправится в Украину, то кто будет прикрывать их границы.

К тому же СМИ появлялась информация, что Британия может отказаться от отправки сухопутных войск в Украину из-за высоких рисков более масштабного конфликта.