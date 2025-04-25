Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Почему Британия изменила позицию относительно своих солдат в Украине

Как сообщили The Times источники, Великобритания признала отправку сухопутных войск в Украину "слишком рискованной" из-за возможности масштабного конфликта, если соглашение о прекращении огня с Россией сорвется.

Новый план Европы якобы больше не предусматривает размещения сухопутных войск для охраны ключевых городов, портов и ядерных электростанций с целью обеспечения мира. Зато Лондон вместе с Парижем сосредоточится на защите "с воздуха и моря" и вооружении украинских войск. Также Великобритания и Франция хотят отправить в Украину военных инструкторов.

Риски слишком высоки, а силы недостаточны для такой задачи (контроля за перемирием – 24 Канал). Великобритания всегда придерживалась такой позиции. Это Франция хотела более "силового" подхода,

– указывают источники.

Собеседники газеты предположили, что корректировка планов "коалиции желающих" позволит смягчить позицию России и заставить ее согласиться на будущее "мирное соглашение".

В то же время в Минобороны Британии изменение планов по контингенту в Украине отрицают. Там отметили, что продолжается оперативное планирование для "проработки вариантов действий на суше, море и в воздухе, а также для восстановления Вооруженных Сил Украины".

Заметим, что две недели назад The Telegraph писала, что Великобритания рассматривает возможность отправки военных в Украину на 5 лет. Размещение войск должно сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности, и дать украинской стороне "столь необходимую передышку".