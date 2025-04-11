Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Великобритания может отправить военных в Украину на 5 лет

"Военное руководство хочет, чтобы развертывание помогло обучить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение Владимира Путина", – говорится в издании.

Во время дискуссий между Британией и Францией по "коалиции решительных" был поднят вопрос поэтапного выхода контингента.

Как пишет The Telegraph, в соответствии с планом "одного из ряда вариантов на столе", возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности, и дать украинской стороне "столь необходимую передышку".

В издании указывается, что возможность того, что кремлевский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают "очень маловероятной".

Согласно плану, "силы успокоения" под франко-британским руководством также могут помочь защитить небо и моря Украины.

При этом в The Telegraph отмечается, что главной целью развертывания было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки.

Позже западный контингент должен выходить из Украины поэтапно, а последние войска могут выйти примерно через 5 лет, о чем говорится в публикации издания.

Там добавляют, что руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой атаке уже через 5 лет.