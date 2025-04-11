Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Британія може відправити військових в Україну на 5 років

"Військове керівництво хоче, щоб розгортання допомогло навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Владіміра Путіна", – ідеться у виданні.

Під час дискусій між Британією та Францією щодо "коаліції рішучих" було порушено питання поетапного виходу контингенту.

Як пише The Telegraph, відповідно до плану "одного з низки варіантів на столі", очолювані Європою військові сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості, та дати українській стороні "такий необхідний перепочинок".

У виданні вказується, що можливість того, що кремлівський диктатор Владімір Путін наважиться атакувати західні сили в Україні на тлі актуального становища власної армії та її спроможностей, французькі військові планувальники вважають "дуже малоймовірною".

Відповідно до плану, "сили заспокоєння" під франко-британським керівництвом також можуть допомогти захистити небо і моря України.

При цьому в The Telegraph зауважується, що головною метою розгортання був би негайний початок допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ для стримування потенційної наступної російської атаки.

Пізніше західний контингент має виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через 5 років, про що мовиться в публікації видання.

Там додають, що керівники британської, данської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовий до нової атаки уже через 5 років.