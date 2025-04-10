Повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення британського Міністерства оборони, яке отримало "Радіо Свобода".

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Що будуть обговорювати на зустрічі міністрів оборони "коаліції охочих"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його французький колега Себастьян Лекорню приймуть у Брюсселі представників близько 30 країн, які беруть участь у плануванні "коаліції охочих".

За даними британського Міноборони, під час зустрічі відбудуться "оперативні обговорення щодо планування створення багатонаціональних сил підтримки для допомоги Україні в забезпеченні тривалого миру".

А вже 11 квітня, у п’ятницю, міністри оборони 50 країн зберуться на засідання у форматі "Рамштайн" під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Зустрічі будуть зосереджені на тому, як найкраще використовувати можливості кожної країни в Коаліції для підтримки довгострокової оборони та безпеки України,

– йдеться в пресрелізі британського Міноборони.

Нагадаємо, що у лютому Велика Британія вперше організувала та очолила групу у форматі "Рамштайн", за участю 46 країн, зібравши додаткові 1,5 мільярда євро військової допомоги для України.