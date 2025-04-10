Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение британского Министерства обороны, которое получило "Радио Свобода".

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Что будут обсуждать на встрече министров обороны "коалиции желающих"

Министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьян Лекорню примут в Брюсселе представителей около 30 стран, которые участвуют в планировании "коалиции желающих".

По данным британского Минобороны, во время встречи состоятся "оперативные обсуждения по планированию создания многонациональных сил поддержки для помощи Украине в обеспечении длительного мира".

А уже 11 апреля, в пятницу, министры обороны 50 стран соберутся на заседание в формате "Рамштайн" под председательством Великобритании и Германии.

Встречи будут сосредоточены на том, как лучше всего использовать возможности каждой страны в Коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины,

– говорится в пресс-релизе британского Минобороны.

Напомним, что в феврале Великобритания впервые организовала и возглавила группу в формате "Рамштайн", с участием 46 стран, собрав дополнительные 1,5 миллиарда евро военной помощи для Украины.