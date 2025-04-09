Сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Какие вопросы обсудят на "Рамштайн"

Зеленский рассказал, что обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым подготовку к "Рамштайну", который состоится уже в пятницу, 11 апреля.

Приоритет номер один – противовоздушная оборона, прежде всего противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно не менее десяти систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет – "Петриоты" делают это лучше всего. Мы говорили неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь. Мы рассчитываем на решение,

– рассказал президент.