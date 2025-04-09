Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Які питання обговорять на "Рамштайні"

Зеленський розповів, що обговорив із міністром оборони Рустемом Умєровим підготовку до "Рамштайну", який відбудеться вже у п'ятницю, 11 квітня.

Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – "Петріоти" роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення,

– розповів президент.

Український лідер додав, що лише за 9 квітня було кілька повітряних тривог в країні через загрозу балістики. Він також зазначив, що частина громадян України фактично постійно живе під загрозою таких ударів.

"І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть "Петріотів" достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів", – наголосив Зеленський.