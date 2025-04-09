Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як Росія вербує громадян Китаю до свого війська

Зеленський розповів, що на боці Росії воюють щонайменше 155 громадян Китаю. Українським спецслужбам відома інформація про них.

Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. Зрозуміла схема, як їх вербують. Одна зі схем – через соцмережі, зокрема TikTok. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування – це важливо. Може, є ще і таємне,

– розповів президент.

Крім того, Суспільне отримало документи від джерел у спецслужбах, з яких випливає, що понад 150 громадян Китаю уклали контракти переважно у другій половині 2024 року. Однак є й ті, кого відбрали на військову службу ще у 2023 році.

Відомо, що вони служать у різних підрозділах – 255 мотострілецькому полку, 136 окремій мотострілецькій бригаді, 70 мотострілецькому полку та інших.

У російському війську громадяни Китаю обіймають посади навідників, стільців та гранатометників. У більшості з них звання рядового. Крім того, станом на квітень 2025 року рекрутинг китайських громадян до окупаційної армії триває.