Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс під час пресбрифінгу в Вашингтоні.

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Як у США відреагували на китайський військових в полоні ЗСУ

Речниця Держдепу заявила, що США знають про захоплення в полон двох китайських громадян, які брали участь у бойових діях на боці Росії в Україні. Вона назвала ці повідомлення "тривожними".

Тривожить те, що китайські солдати потрапили до полону. Ми знаємо про повідомлення про те, що Україна захопила двох китайських громадян, які воюють на боці Росії в Україні. Китай – основний посібник Росії у війні в Україні,

– зазначила речниця Держдепу.

Брюс додала, що Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, які необхідні Росії для продовження ведення війни.

Вона також нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між "цими двома ядерними державами лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".