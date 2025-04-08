Що відомо про полонених китайців та як відреагував президент – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Це суперечить миротворчим заявам Пекіна, – РНБО про полонених китайців

Що заявив Зеленський про взяття в полон громадян Китаю

Китайських військових захопили в полон в Донецькій області, а саме під час боїв поблизу Тарасівки та Білогорівки.

За словами українського президента, зараз відомі особисті дані полонених громадян Китаю, адже вони мали при собі документи та банківські картки. Він зазначає, що в підрозділах ворожої армії значно більше китайців. Наразі розвідка, СБУ та відповідні підрозділи Збройних Сил з'ясовують всі деталі.

Українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю: відео Володимира Зеленського

Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир,

– переконаний Зеленський.

Він додає, що зараз полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Там тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Чим відрізняються солдати КНДР від китайських військових, які воюють проти України

Володимир Зеленський каже, що між полоненими громадянами Китаю та бійцями з Північної Кореї є важлива відмінність. Насамперед він зазначив, що солдати КНДР воювали в Курській області, тоді як китайці – на українській території.

Варто зауважити, що Китай став ще однією країною, яка підтримала війну Росії проти України. Там називали російське вторгнення "конфліктом" та досить обережно висловлювалися щодо цього.

Українське МЗС викликало повіреного у справах Китаю

Через участь китайських військових у війні на боці Росії Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Глава МЗС Андрій Сибіга розкритикував їхнє залучення до російської війни.

За його словами, участь громадян Китаю у складі ворожої армії під час вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Пекіну щодо миру та підриває довіру до нього як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН.

Що кажуть про полонених китайців в РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко зазначає, що участь громадян Китаю у складі російської армії суперечить офіційним миротворчим заявам Пекіну.

Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави,

– пояснює Коваленко.

Він зазначає, що на участь китайських військових у війні на території України потрібно реагувати так, як на це реагувала Індія стосовно своїх громадян.