Что известно о пленных китайцах и как отреагировал президент – читайте в материале 24 Канала.

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Что заявил Зеленский о взятии в плен граждан Китая

Китайских военных захватили в плен в Донецкой области, а именно во время боев вблизи Тарасовки и Белогоровки.

По словам украинского президента, сейчас известны личные данные пленных граждан Китая, ведь они имели при себе документы и банковские карты. Он отмечает, что в подразделениях вражеской армии значительно больше китайцев. Сейчас разведка, СБУ и соответствующие подразделения Вооруженных Сил выясняют все детали.

Украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая: видео Владимира Зеленского

Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир,

– убежден Зеленский.

Он добавляет, что сейчас пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины. Там продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

Чем отличаются солдаты КНДР от китайских военных, которые воюют против Украины

Владимир Зеленский говорит, что между пленными гражданами Китая и бойцами из Северной Кореи есть важное отличие. Прежде всего он отметил, что солдаты КНДР воевали в Курской области, тогда как китайцы – на украинской территории.

Стоит заметить, что Китай стал еще одной страной, которая поддержала войну России против Украины. Там называли российское вторжение "конфликтом" и достаточно осторожно высказывались по этому поводу.

Украинский МИД вызвал поверенного в делах Китая

Из-за участия китайских военных в войне на стороне России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая. Глава МИД Андрей Сибига раскритиковал их привлечение к российской войне.

По его словам, участие граждан Китая в составе вражеской армии во время вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Пекина по миру и подрывает доверие к нему как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН.

Что говорят о пленных китайцах в СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отмечает, что участие граждан Китая в составе российской армии противоречит официальным миротворческим заявлениям Пекина.

Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства,

– объясняет Коваленко.

Он отмечает, что на участие китайских военных в войне на территории Украины нужно реагировать так, как на это реагировала Индия в отношении своих граждан.