Соответствующее заявление во вторник, 8 апреля сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как на участие китайцев реагируют в СНБО

Украинский чиновник отметил, что необходимо реагировать на участие китайских военных в войне, как на это раньше реагировала Индия в отношении их граждан. По его словам, эта ситуация противоречит публичным заявлениям Пекина.

Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства,

– написал он.

К слову, Министерство иностранных дел Украины, по словам Андрея Сибиги, уже вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан этой страны в войне на стороне России для объяснений такой ситуации.

Дипломат также осудил привлечение граждан Китая.

