Відповідну заяву у вівторок, 8 квітня зробив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, передає 24 Канал з посиланням на його публікацію.
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Як на участь китайців реагують в РНБО
Український посадовець зазначив, що необхідно реагувати на участь китайських військових у війні, як на це раніше реагувала Індія стосовно їхніх громадян. За його словами, ця ситуація суперечить публічним заявам Пекіна.
Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави,
– написав він.
До слова, Міністерство закордонних справ України, за словами Андрія Сибіги, вже викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян цієї країни у війні на боці Росії задля пояснень такої ситуації.
Дипломат також засудив залучення громадян Китаю.