Відповідну заяву у вівторок, 8 квітня зробив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, передає 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Як на участь китайців реагують в РНБО

Український посадовець зазначив, що необхідно реагувати на участь китайських військових у війні, як на це раніше реагувала Індія стосовно їхніх громадян. За його словами, ця ситуація суперечить публічним заявам Пекіна.

Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави,

– написав він.

До слова, Міністерство закордонних справ України, за словами Андрія Сибіги, вже викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян цієї країни у війні на боці Росії задля пояснень такої ситуації.

Дипломат також засудив залучення громадян Китаю.

