Що дізналася СБУ під час допиту полонених китайців / Колаж 24 Каналу

Напередодні Силам оборони вдалося вперше взяти у полон двох громадян Китаю, які брали участь у війні проти України на боці Росії. Служба безпеки України допитала їх.