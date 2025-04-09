Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Що вдалося дізнатися СБУ від полонених китайців
Стало відомо, що СБУ уже провела перший допит китайський полонених. Правоохоронцям вдалося дізнатися імена китайських солдатів.
Як звати китайських військовослужбовців, котрі потрапили в полон до ЗСУ:
- громадянин Китайської Народної Республіки Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ПІБ китайською: 王广军), 1991 року народження;
- громадянин Китайської Народної Республіки Чанг Ренбо (Zhang Renbo, ПІБ китайською: 张仁波), 1998 року народження.