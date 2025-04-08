Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие темы обсудят на встречах

Президент констатировал, что в четверг, 10 апреля, состоится обсуждение размещения военного контингента в Украине в рамках "Коалиции желающих". В то же время в пятницу, 11 апреля, как отметил Владимир Зеленский, будет встреча в формате "Рамштайн".

Ключевыми темами будут системы ПВО, в частности, Patriot, а также вопрос об объединении государств, которые готовы будут открывать заводы или линии производства того или иного оружия в Украине,

– заявил он.

По его словам, на последней из встреч представителей США может не быть, соответствующий сигнал передали Германия и Великобритания. К слову, заседание "Рамштайн" будет проходить в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.



