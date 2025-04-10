Серед них – Велика Британія, Франція і країни Балтії. Про це повідомляє AFP, передає 24 Канал.

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Яка головна проблема союзників

Дискусії в "Коаліції охочих", що складається з близько 30 країн, очолюють Велика Британія і Франція. Вони прагнуть підтримати мирну угоду, яку зможе укласти Дональд Трамп.

Наше планування є реальним і ґрунтовним. Наші плани добре розроблені,

– запевнив у штаб-квартирі НАТО міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Однак попри заяви про досягнутий на декількох раундах переговорів прогрес, все ще існує невизначеність щодо цілей можливого розгортання, а також того, чи буде воно підкріплене США.

Яка потенційна місія, яка мета? Що ми будемо робити в різних сценаріях, наприклад, якщо відбудеться ескалація з Росією?

– запитав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

У AFP зазначають – головною проблемою для європейських союзників є те, що вони "здебільшого перебувають у невіданні" щодо зусиль США і Росії, спрямованих на припинення бойових дій.

До слова, "Коаліція рішучих" визначила 4 цілі для військових сил в Україні. Йдеться про безпечне небо, безпечне море, мир на землі та підтримку української армії.