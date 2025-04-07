Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальників штабів збройних сил Франції та Британії генерала Тьєррі Буркхардта та адмірала Ентоні Радакіна в ефірі телемарафону.

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Що керівники штабів думають про мирний план

За словами начштабів, наразі йде підготовка щодо вирішення різних варіантів цих умов, а сам план має дуже широке поняття. Адже мова йде про прогнозування щодо залучення різних компонентів і в повітряному просторі, і в наземному, і морському.

Зараз говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже на перед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками, ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію,

– сказав Буркхардт.

Водночас Радакін підтвердив, що європейський план містить сухопутні, морські та повітряні сили.

"Це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя, як мирна країна, щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море та кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено та відчували певність у своїй країні та майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити, як військові", – вказав він.

Водночас Буркхардт зазначив, що план щодо контингенту – це дуже широке поняття. Мова про залучення різних компонентів, і в повітряному просторі, і в наземному, і морському. Також у ньому розглядають відновлення та нарощення ЗСУ, оскільки це найсильніша гарантія безпеки.

До речі, Стармер і Макрон заявили про "значний прогрес" щодо розміщення іноземних військ в Україні після зустрічі військових керівників у Києві 4 квітня.