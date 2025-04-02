З прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні відбуваються дивні метаморфози, які можуть суттєво вплинути як на єдність Євросоюзу, так і на підтримку України у війні проти росіян. 24 Канал розповідає, що ж насправді сталося з італійською позицією.

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Як Мелоні попри очікування та проросійських соратників стала прихильницею підтримки України

До Джорджі Мелоні – першої в історії сучасної Італії Голови Ради міністрів країни, з самого початку було багато питань, або краще сказати – побоювань. Причини цілком зрозумілі – вона представниця та провідниця правої популістської партії Fratelli d'Italia ("Брати Італії"), що веде свою генезу від італійських фашистів. Тих самих – з Муссоліні та "чорними сорочками".

Але найбільше лякало навіть не це, а пристрасть сучасних європейських ультраправих до Путіна та російських грошей. Не уникли цього й італійські топові політики відповідної орієнтації, зокрема, соратники та партнери Мелоні по правлячій правій коаліції.

Мабуть, найбільш одіозний приклад – лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні. Той відзначився серією скандальних проросійських заяв, зокрема, закликав зняти з Росії санкції та визнати окупацію українського Криму, носив футболку з Путіним і мітингував на Красній площі.

За це, до речі, був затриманий у 2016 році московською поліцією та ледь не дізнався про всі принади російської виправної системи. Від неминучої "пляшки" італійського політика-популіста врятували більш обізнані з місцевими реаліями земляки.



Маттео Сальвіні в Москві / Фото з соцмереж політика

Причини такої любові до росіян і Путіна, яку сеньйор Сальвіні безпроблемно поєднує з любов'ю до іншого диктатора – Беніто Муссоліні, було розкриті завдяки великому спільному розслідуванню The Insider, Bellingcat і BuzzFeed.

Журналісти оприлюднили записи неформальних переговорів у Москві за участі радників Сальвіні. Мовилося про фінансування росіянами виборчої кампанії "Ліги Півночі" до Європарламенту в обмін на лобіювання інтересів Росії. Мовилося про десятки мільйонів євро.

І ось цей фактично спійманий за руку сеньйор у жовтні 2022 року стає віце-прем'єром і міністром інфраструктури та транспорту в уряді Мелоні. Що накажете думати?

Тим не менше, ці побоювання не справдились. Нова прем'єрка Італії з перших днів на посту показала себе послідовною прихильницею України, антиросійським "яструбом" і навіть локомотивом зростання підтримки Києва. 21 лютого 2023 року Джорджа Мелоні особисто прибула до України й у спільній з Володимиром Зеленським пресконференції розвіяла остаточно всі побоювання та сумніви.



Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський / Фото ОП

Боротьба, яку веде український народ, – це боротьба кожного з нас, тому важливо, щоб ми зробили свій внесок,

– Джорджа Мелоні, 21 лютого 2023 року, Київ.

У наступі місяці Джорджа Мелоні ще не раз підтверджувала свою прихильність Україні, а Італія надала чимало зброї та фінансів (мовиться про декілька мільярдів євро, зокрема – 1,7 мільярда євро сукупної допомоги в 2025 році), виступала лобістом євроінтеграції нашої держави. Що й казати, якщо навіть Маттео Сальвіні став робити обережні заяви на користь України і вдавати відповідального політика.

Водночас на той факт, що Італія попри всі слова про небезпеку російської загрози, реальну допомогу Україні та багато інших важливих справ, досі не збільшила і не особливо планує збільшувати власні витрати на оборону, було прийнято закривати очі.



Нагадаємо, що в 2024 році оборонний бюджет Італії становив 34,5 мільярда доларів або 1,49% ВВП. Це нижче узгоджених країнами НАТО у вересні 2014 року на саміті у Вельсі 2%, які мали бути досягнуті протягом декади, та катастрофічно менше нині бажаних, але ще не затверджених 3,5%.

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Паралельно з цим зростав авторитет Мелоні в Європі, де вона отримала неформальний титул "королеви ультраправих" та стала їхнім визнаним лідером. Репутації Мелоні, здавалось, не зашкодило навіть фіаско ультраправих сил на виборах до Європарламенту влітку 2024 року. Навпаки, ще більші надії на неї почали покладати восени 2024 року після виборів президента США.

Джорджа Мелоні має добрі зв'язки з республіканцями та особисто з Дональдом Трампом. Експерти припускали, що італійська політикиня зможе стати проміжною ланкою між Європою та новою адміністрацією США, усунувши від цієї ролі відверто проросійського прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Сама Мелоні активно давала зрозуміти, що готова до цієї ролі (її єдину з європейських політиків топрівня запросили до інавгураційної зали у Капітолії) і взагалі все буде добре.



Трамп і Мелоні в Мар-а-Лаго / Фото EPA-EFE / Filippo Attili / Chigi Palace

Але в 2025-му році її неначе підмінили. У лютому та березні Джорджа Мелоні "раптово" почала:

кулуарно блокувати ухвалення нового великого пакету допомоги Україні та зменшення його з 40 мільярдів євро до 5;

ставити під сумнів доцільність спільної воєнної місії в Україні європейських союзників з "Коаліції охочих";

пропонувати надати Україні аналог 5-ї статті Вашингтонського договору без вступу до НАТО, відводячм дискусію про гарантії безпеки з реалістичного треку на відверто фантастичний;

відзначилася серією заяв, які підривають європейську єдність у світлі майбутнього економічного протистояння ЄС і США.

Причини таких метаморфоз довго шукати не треба. Їхнє ім'я – Дональд Трамп. Цей джентльмен за кілька місяців встиг розсваритися з практично всіма союзниками США та поставити на межу руйнації економічне майбутнє своєї країни та багатьох інших. Так, мовиться про його легендарні "тарифи" проти всіх, які нібито мають запрацювати 2 квітня 2025 року.

Чи не найбільший митний удар чекає на Європу, і тут Джорджа Мелоні опинилась вже не як зв’язкова, що шукатиме користь для Італії від співпраці Америки та ЄС, а на шпагаті між двох вогнів, скута обов'язками перед Брюсселем і бажанням мінімізувати шкоду та не наразитися на гнів непередбачуваного господаря Білого дому. Саме тому Мелоні заявляє, що з оголошенням митної війни у відповідь на трампові "тарифи" поспішати не треба і необхідно поглянути, що з того буде, а краще – взагалі перетерпіти.

Для Білого Дому – це справжній подарунок, адже консолідоване введення дзеркальних мит Європою могло б обвалити фондовий ринок США. Натомість неузгоджена позиція закладає міну сповільненої дії під європейську єдність, фрагментуючи вплив ЄС і переводячи ситуацію з режиму "гуртом і батька легше бити" в ризикований формат "кожен сам за себе".

Прозріння та шанс виправити ситуацію

Нині варто визнати, шо тактика балансування від Мелоні вочевидь не рятує Італію від тарифного божевілля президента США. Попри запрошення на інавгурацію, зустрічі з Трампом у Мар-а-Лаго, дружні посиденьки з Ілоном Маском і виступ Мелоні на консервативній конференції CPAC, Італія не уникла своєї порції митних страждань, отримавши 25% на свої автівки разом із фактичною забороною на ведення компанією Eni видобутку газу у Венесуелі. І це лише початок.

Наслідки наразі передбачити важко, але нічого хорошого ця ситуація не віщує. Справи з економікою в Італії й так ішли не блискуче (через це уряд і не підвищував видатки на оборону, надаючи перевагу соціальним витратам та утримуючи в такий спосіб стабільність), а тепер "великий друг" прем’єрки взагалі може зруйнувати те, що з такими проблемами відродилося після пандемії.

З огляду на перспективу великої кризи прем'єрці Італії рано чи пізно доведеться обрати сторону, і географія (та геополітика) фактично не залишають їй іншого вибору, як бути частиною ЄС. Це видається цілком зрозумілим і невідворотними. Питання полягає лише в часі, тобто, як довго буде пані Мелоні "петляти", та зрозуміє, що її добрі відносини з Трампом – це фікція і підтримувати їх далі можна лише коштом державного суверенітету.

Власне, прозріння вже потроху відбувається. До прикладу, Рада міністрів призупинила переговори з Ілоном Маском щодо Starlink для італійських воєнних та урядовців, а італійський державний оборонний концерн Leonardo обережно, але твердо натякає на свою готовність до збільшення ролі і навіть заміщення позицій США в плані переозброєння Європи (ReArm Europe – 24 Канал), ініціаторкою якого виступає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Останнє викликає у США велике занепокоєння, бо там чомусь думали, що оголошена ними митна війна та курс на фактичну руйнацію НАТО не передбачає відмови від американської зброї.

У Вашингтоні вчергове діють за принципом "проблеми індіанців шерифа не турбують" і не планують допомагати "близькій подрузі". Ба більше, американці, схоже, вже знайшли заміну Джорджі в ролі нового фаворита. Це… вже згаданий Маттео Сальвіні, віце-прем'єр її уряду та фігурант численних скандалів і судових справ. Він вже вибудував персональний канал зв'язку з Білим домом і веде задушевні розмови з емісарами Трампа, зокрема, з добре відомим в Україні Руді Джуліані та менш відомим, але, мабуть, навіть більш впливовим Паоло Замполлі.

Але цим Сальвіні не обмежується і проводить телефонний дзвінок з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, показово порушуючи при цьому як дипломатичний протокол, так і курс уряду, бо серед тем розмови було й відновлення переговорів щодо Starlink. Не попередивши про дзвінок ані МЗС, ані офіс прем’єрки Італії, Сальвіні спровокував великий політичний скандал та поставив під сумнів єдність правої коаліції на чолі з Мелоні.

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Нині Сальвіні говорить, що готує свою поїздку до Вашингтона, щоб все розрулити, а міністр закордонних справ Антоніо Таяні, з яким це ніхто й не думав узгоджувати, червоніє від люті та публічно називає партію колеги по Раді міністрів "Лігу Півночі" не інакше як "популістами та базіками". А після такого й до дострокових виборів недалеко, особливо, якщо Сальвіні все ж помчить до Вашингтона.

Так, наразі Мелоні має високий рейтинг підтримки серед італійців, але чи надовго збережеться він, коли запрацюють ті самі "тарифи 2 квітня"? Сама політикиня це добре усвідомлює й 2 квітня нарешті наважилась сказати те, що було важко уявити ще в березні:

Я не виключаю адекватної відповіді на американські тарифи, щоб захистити нашу продукцію. Зрозуміло, що введення нових американських тарифів сильно вдарить по італійських виробниках.

У цій ситуації хочеться нагадати гоголеве: "Що, синку, допомогли тобі твої ляхи?". Але лише мимохідь і точно без зайвого пафосу. Бо не лише вона була обдурена власними очікуваннями від Трампа та сподіваннями на його адекватність. Те саме, наприклад, сталося й з українським суспільством, і це доводять дані соціології, що фіксують різку втрату довіри українців до президента США.

Але прем'єрка Мелоні попри все залишається нашою союзницею та дуже важливим для Європи політиком. Так, вона виходить із власного бачення інтересів Італії та буде діяти саме з цих пріоритетів. Але правда полягає в тому, що збільшення допомоги Україні та зміцнення європейської єдності і є ними. І ніякий Трамп це не змінить.