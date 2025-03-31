Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

До теми Мелоні розривається між Трампом і європейською лояльністю, – Reuters

Як Мелоні намагалася знайти підхід до Трампа

Журналісти пишуть, що Джорджія Мелоні сподівалася, що зв'язок із Дональдом Трампом зміцнить її позицію в центрі європейської політики.

Так, прем'єр-міністерка Італії була єдиним європейським лідером, який відвідав січневу інавгурацію Трампа. Вона також зустрічалася з президентом США у його резиденції у Мар-а-Лаго, мала тісні зв'язки з Ілоном Маском і сказала, що очікує візиту до Білого дому.

Її ідея, за словами чиновників, знайомих з її думкою, полягала в тому, щоб використати цю поїздку, щоб забезпечити принаймні часткове скасування мит США на імпорт з Європейського Союзу. Але точна дата ще не матеріалізована,

– сказали чиновники обізнані у питанні.

Минулої середи продажі італійських автовиробників у США на суму 3,3 мільярда доларів постраждали від 25% мит, які наклав Трамп. Наступна хвиля тарифів Вашингтона, яка має бути оголошена цього тижня, може завдати значно більшої шкоди економіці Італії та самій Мелоні.

Після майже двох з половиною років перебування при владі її коаліція постраждала від найсерйознішого спалаху публічної ворожнечі. Поштовх ЄС до конкретних зобов'язань щодо витрат на оборону та підтримки України підкреслив фінансові обмеження, які роками перешкоджали італійським лідерам. І розрив трансатлантичних відносин з блоком означає, що їй, швидше за все, доведеться обрати сторону.

"Її балансування починає показувати свою ціну. Тиск, з яким стикається Мелоні як за кордоном, так і вдома, є зворотною реакцією від її спроб подолати трансатлантичну прірву, яка виявилася занадто великою", – сказав Беніаміно Ірді, старший науковий співробітник Атлантичної ради та колишній урядовець Італії.

За словами італійських чиновників, Мелоні та її співробітники дуже стурбовані поведінкою Трампа. Вона скрупульозно уникала будь-якої публічної критики президента США, і все, що вона говорить про торгівлю чи прагнення до миру в Україні, ретельно вивіряється, щоб не викликати ворожнечу Білого дому.

Яка ситуація у Мелоні на міжнародній арені

Італійська лідерка позиціонувала себе як ключового гравця як в ЄС, так і у відносинах зі США. Проведення саміту "Великої семи" минулого року продемонструвало її здатність долати політичні розбіжності в часи зростальної фрагментації.

Вона забезпечила ключову посаду віцепрезидента Європейської комісії для свого союзника Раффаеле Фітто, коли ЄС призначив свою нову виконавчу владу. А її початкові відносини з Трампом також були багатонадійними.

У січні вона була в Мар-а-Лаго саме тоді, коли Рим вів переговори про обмін полоненими з Тегераном і Вашингтоном. Минулого місяця її запросили виступити на CPAC, консервативному зібранні, яке відбулося недалеко від Вашингтона, де вона виступала за захист торгових зв'язків між США та Європою.

Мелоні намагалася через дипломатів зв'язатися з Білим домом, але поки що це не принесло жодних результатів, повідомили італійські офіційні особи, на тлі ширших потрясінь у тому, як США спілкуються зі своїми міжнародними партнерами.

Мелоні виступає проти відправлення італійських військ в Україну, але підтримує ідею надання Києву гарантій безпеки, подібних до НАТО, без повного членства в Альянсі.

З усім тим, її охолодження в стосунках з Білим домом підживлює проблеми вдома, де вона також стикається з дедалі більшою недисциплінованістю з боку двох віцепрем'єрів, які очолюють її ключових партнерів у коаліції.

В Італії користуються охолодженням зв'язків Мелоні з Трампом

Раніше Маттео Сальвіні з націоналістичної партії "Ліга" пророкували як потенційного прем'єр-міністра Італії. У той час як Мелоні зменшила свій ентузіазм щодо підходу Трампа, Сальвіні, який давно симпатизує Росії, звернувся до Білого дому, щоб підняти власний авторитет.

Після розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом цього місяця Сальвіні навіть висловив можливість отримати запрошення до Вашингтона.

Це розлютило міністра закордонних справ Антоніо Таяні з правоцентристської Forza Italia, який звинуватив Сальвіні у перевищенні своїх повноважень на посаді міністра транспорту.

Ця коаліційна динаміка підкреслює балансування, яке Мелоні намагається здійснити – італійська громадськість бачить війну в Україні як віддалену проблему. Партнери Італії з ЄС згуртовують підтримку навколо Києва, а Білий дім наполягає на припиненні вогню, мабуть, мало зважаючи на занепокоєння українського уряду. Тож рано чи пізно Джорджії Мелоні все ж доведеться обрати сторону, на якій вона буде стояти.