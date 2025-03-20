Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити країнам ЄС 150 мільярдів євро у вигляді позик на оборонні потреби.

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Що передбачає оборонний план ЄС

Окрім цього, планується дозволити державам не враховувати оборонні витрати до 1,5% ВВП у боргових обмеженнях ЄС, що могло б залучити ще 650 мільярдів євро.

Також у рамках ініціативи був представлений план "Переозброєння Європи / Готовність 2030", який передбачає значне збільшення державного фінансування оборони.

Як повідомляє The Times, під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн перед самітом у Брюсселі Мелоні висловила незгоду з таким підходом. Вона наголосила, що замість збільшення державного боргу потрібно залучати приватні інвестиції для фінансування оборонного сектору.

Зазначається, що скептична позиція премʼєрки відображає настрої італійських виборців і політичних партій. Вони вважають, що головним пріоритетом мають бути витрати на охорону здоров’я, а не оборона.

Окрім плану переозброєння, Єврокомісія представила новий інструмент для зміцнення безпеки – Security Action for Europe (SAFE). В його рамках країни ЄС отримають додаткові позики у розмірі 150 мільярдів євро для зміцнення обороноздатності.