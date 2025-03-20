Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить странам ЕС 150 миллиардов евро в виде займов на оборонные нужды.

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Что предусматривает оборонный план ЕС

Кроме этого, планируется разрешить государствам не учитывать оборонные расходы до 1,5% ВВП в долговых ограничениях ЕС, что могло бы привлечь еще 650 миллиардов евро.

Также в рамках инициативы был представлен план "Перевооружение Европы / Готовность 2030", который предусматривает значительное увеличение государственного финансирования обороны.

Как сообщает The Times, во время встречи с Урсулой фон дер Ляйен перед саммитом в Брюсселе Мелони выразила несогласие с таким подходом. Она подчеркнула, что вместо увеличения государственного долга нужно привлекать частные инвестиции для финансирования оборонного сектора.

Отмечается, что скептическая позиция премьера отражает настроения итальянских избирателей и политических партий. Они считают, что главным приоритетом должны быть расходы на здравоохранение, а не оборона.

Кроме плана перевооружения, Еврокомиссия представила новый инструмент для укрепления безопасности – Security Action for Europe (SAFE). В его рамках страны ЕС получат дополнительные займы в размере 150 миллиардов евро для укрепления обороноспособности.