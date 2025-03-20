Тривають переговори щодо розробки детальних військових планів стосовно миротворчих сил в Україні, які мали б гарантувати дотримання майбутньої угоди із Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Мирна угода між країнами в центрі уваги

Союзники активізують підготовку до можливого перемир’я в Україні, попри відмову президента Росії Владіміра Путіна від повного припинення вогню.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що "графік" мирної угоди між Росією та Україною зараз "набуває уваги".

За словами Стармера, метою обговорень було перетворити "політичну концепцію на військові плани", які можна реалізувати. Він додав, що якщо угода все ж буде, то важливо, щоб союзники могли реагувати негайно.

Приблизно 30 країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої коаліції добровільних сил. Водночас залишається незрозумілим, яких дій вони можуть вжити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа.

Які питання на порядку денному

Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард сказав, що дискусії зосереджені на тому, де будуть розміщені певні засоби, такі як літаки Typhoon, як їх можна заправляти та обслуговувати, а також як вони йдуть поруч із ресурсами, запропонованими іншими союзниками.

Європа хоче переконатися, що має підготовку ​​до перспективи перемир’я після того, як Білий дім заявив, що зусилля щодо цього продовжаться негайно з подальшими переговорами на Близькому Сході.

Військові також мають обговорити, як заповнити наявне розгортання, якщо активи або війська перемістять в Україну, щоб гарантувати, що східний фланг НАТО не залишиться відкритим.

Під час візиту Стармер відкинув занепокоєння щодо того, що Сполучене Королівство та США будуть виключені з нового оборонного фонду Європейського Союзу обсягом 150 мільярдів євро, якщо вони не підпишуть угоду про безпеку з Брюсселем.