Президент США, здається, не помітив цього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Про що домовилися Путін і Трамп під час переговорів

Журналісти нагадали про прагнення Дональда Трампа "припинити вбивства" та залучення української сторони до переговорів щодо 30-денного припинення вогню. Після того, як Україна погодилася, держсекретар Марко Рубіо заявив, що "тепер м’яч на боці Росії". Телефонна розмова президентів мала б стати "моментом, коли м’яч потрібно було повернути".

Зверніть увагу! Головним публічним результатом розмови стала відмова Путіна від повного припинення вогню в Україні та згода призупинити атаки лише на об’єкти "енергетики та інфраструктури". Проте через кілька годин після цього російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Слов’янська в Донецькій області.

У The Telegraph наголосили, що удари українських безпілотників по стратегічних об’єктах у глибині Росії завдали б більшої шкоди за останні тижні, ніж безліч ракет Кремля в іншому напрямку.

Путін виконав свій знайомий трюк, погодившись на щось, що зв’язує руки Україні набагато сильніше, ніж його власні,

– написали у виданні.

Водночас США сприймають цю розмову як "гарну і продуктивну". Вони заявили, що поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією має величезний плюс.

Видання підсумовує, що Владімір Путін знову ігнорує публічну вимогу Трампа та не сплачує за це жодної ціни.

Раніше розмову прокоментували в Кремлі. Путін подякував Трампу та заявив, що він відданий мирному вирішенню конфлікту.