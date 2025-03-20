Президент США, кажется, не заметил этого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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О чем договорились Путин и Трамп во время переговоров

Журналисты напомнили о стремлении Дональда Трампа "прекратить убийства" и привлечении украинской стороны к переговорам по 30-дневному прекращению огня. После того, как Украина согласилась, госсекретарь Марко Рубио заявил, что "теперь мяч на стороне России". Телефонный разговор президентов должен был бы стать "моментом, когда мяч нужно было вернуть".

Обратите внимание! Главным публичным результатом разговора стал отказ Путина от полного прекращения огня в Украине и согласие приостановить атаки только на объекты "энергетики и инфраструктуры". Однако через несколько часов после этого российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Славянска в Донецкой области.

В Telegraph отметили, что удары украинских беспилотников по стратегическим объектам в глубине России нанесли бы больший вред за последние недели, чем множество ракет Кремля в другом направлении.

Путин выполнил свой знакомый трюк, согласившись на что-то, что связывает руки Украине гораздо сильнее, чем его собственные,

– написали в издании.

В то же время США воспринимают этот разговор как "хороший и продуктивный". Они заявили, что улучшение двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный плюс.

Издание заключает, что Владимир Путин снова игнорирует публичное требование Трампа и не платит за это никакой цены.

Ранее разговор прокомментировали в Кремле. Путин поблагодарил Трампа и заявил, что он предан мирному решению конфликта.