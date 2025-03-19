Дональд Трамп не сомневался, что Путин согласится на американское предложение о полном прекращении огня на 30 дней. Впрочем, этого не произошло. Российский диктатор хитро заявил, что поддерживает идею "перемирия" в принципе, но имеет определенные предостережения относительно ее реализации, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Путин подготовил для Трампа классическую для времен СССР засаду

Мэтью Шумейкер, бывший офицер американской разведки и специалист по национальной безопасности, предупредил, что Трамп рискует играть по правилам Путина, позволяя России применять "классические советские тактики эпохи Холодной войны" для затягивания переговоров.

Экс-военный заметил, что во время Холодной войны американские лидеры часто отказывались втягиваться в "игры" СССР, понимая, что они используются как механизмы затягивания времени, чтобы советская сторона могла перегруппироваться или получить дополнительный рычаг влияния.

Трамп рискует попасть в эту историческую ловушку, поскольку задержки Путина могут позволить России укрепить свои позиции как в военном, так и в политическом плане, одновременно подрывая доверие к США и единство с союзниками,

– подытожил Шумейкер.

Не менее тревожной для Украины и ее союзников из Европы остается риторика Белого дома. Вместо того, чтобы подчеркивать нежелание России соглашаться на полное прекращение огня, в сообщении администрации Трампа о его разговоре с Путиным говорилось о позитиве. В частности, восхвалялась перспектива "огромных экономических соглашений" между Вашингтоном и Москвой.

Согласно отчету Кремля, во время "решающего", казалось бы, разговора об установлении мира, Трамп с Путиным обсуждали организацию хоккейных матчей между российскими и американскими игроками.

Это ставит под сомнение настоящую заинтересованность американского президента в достижении перемирия.

Перед разговором Трампа и Путина Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Россия намеренно затягивает войну: "В течение недели Путин не может выжать из себя "да" на предложение прекращения огня. Он говорит все, что угодно, только не то, что хочет услышать весь мир".

Издание подчеркивает, что Зеленский прав лишь наполовину. До сих пор непонятно, действительно ли Трампу важно, что он слышит от Путина о прекращении огня, когда на кону стоят другие соглашения.