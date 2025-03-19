Дональд Трамп не сумнівався, що Путін погодиться на американську пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів. Втім, цього не сталося. Російський диктатор хитро заявив, що підтримує ідею "перемир'я" в принципі, але має певні застереження щодо її реалізації, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Путін підготував для Трампа класичну для часів СРСР засідку

Метью Шумейкер, колишній офіцер американської розвідки та фахівець із національної безпеки, попередив, що Трамп ризикує грати за правилами Путіна, дозволяючи Росії застосовувати "класичні радянські тактики епохи Холодної війни" для затягування переговорів.

Ексвійськовий зауважив, що під час Холодної війни американські лідери часто відмовлялися втягуватися в "ігри" СРСР, розуміючи, що вони використовуються як механізми затягування часу, аби радянська сторона могла перегрупуватися або отримати додатковий важіль впливу.

Трамп ризикує потрапити в цю історичну пастку, оскільки затримки Путіна можуть дозволити Росії зміцнити свої позиції як у військовому, так і в політичному плані, водночас підриваючи довіру до США і єдність із союзниками,

– підсумував Шумейкер.

Не менш тривожною для України та її союзників з Європи залишається риторика Білого дому. Замість того, щоб підкреслювати небажання Росії погоджуватися на повне припинення вогню, у повідомленні адміністрації Трампа щодо його розмови з Путіним йшлося про позитив. Зокрема, вихвалялася перспектива "величезних економічних угод" між Вашингтоном і Москвою.

Відповідно до звіту Кремля, під час "вирішальної", здавалося б, розмови щодо встановлення миру, Трамп із Путіним обговорювали організацію хокейних матчів між російськими та американськими гравцями.

Це ставить під сумнів справжню зацікавленість американського президента у досягненні перемир'я.

Перед розмовою Трампа і Путіна Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Росія навмисно затягує війну: "Протягом тижня Путін не може вичавити з себе "так" на пропозицію припинення вогню. Він говорить усе, що завгодно, тільки не те, що хоче почути весь світ".

Видання підкреслює, що Зеленський має рацію лише наполовину. Досі незрозуміло, чи Трампу справді важливо, що він чує від Путіна про припинення вогню, коли на кону стоять інші угоди.