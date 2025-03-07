Майор ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що Мелоні це не просто лідер однієї з країн НАТО. Вона є головним союзником Дональда Трампа у Європі.

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"У лідера США немає ні з ким таких тісних відносин, як з італійською прем'єркою. Вона єдина із європейських лідерів, хто був присутній на інавгурації Трампа у Вашингтоні", – зауважив він.

П'ята стаття НАТО

На думку Тараса Березовця, слова Джорджії Мелоні надзвичайно цінні, адже це чіткий сигнал того, що йде "зондування ґрунту".

Вона ніколи б не озвучувала подібних тез, якби не розуміла реакції з боку офіційного Вашингтона. Ніхто поки не наважується її критикувати. Все тому, що всі знають – Мелоні дуже близький союзник американського лідера,

– сказав він.

Ухвалення рішення щодо поширення дії 5 статті НАТО для захисту України залежатиме від 32 країн-членів Альянсу.

Угорщина чи Словаччина можуть виступати проти такого рішення. Позиція цих держав перешкоджатиме його ухваленню.

Це (5 стаття НАТО для України – 24 Канал) дуже правильне рішення та важлива ініціатива, але ми розуміємо, що її практично не можна втілити через опозицію кількох країн Альянсу. З ними потрібно довго працювати,

– підкреслив майор ЗСУ.

Він додав, що амбіційна заява Джорджії Мелоні комусь може здаватись нереалістичною, але, зважаючи на стрімкий розвиток подій у політиці США, все може кардинально змінитись. Можливо, поширення дії 5 статті НАТО на Україну колись звучатиме вже як доконаний факт.

До слова, Україна позитивно сприйняла ініціативу прем'єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні щодо поширення 5 статті НАТО на українську територію без офіційного членства в Альянсі. Наразі Київ веде консультації з італійськими партнерами, щоб уточнити деталі цієї пропозиції.