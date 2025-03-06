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Чому Мелоні запропонувала поширити 5 статтю НАТО на Україну

Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання їй членства у Альянсі. За її словами, це стане "гарантією стабільної, довготривалої, ефективної безпеки" у порівнянні з пропозицією введення миротворців для підтримки режиму припинення вогню, яка, на думку Мелоні, є "найскладнішою".

Поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, було б, безумовно, набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу,

– зазначила вона.