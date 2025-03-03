На тлі загрози виведення американських військ з Європи Франція готова піти на розміщення ядерної зброї на території країн-союзників. Про це Еммануель Макрон сказав в інтерв'ю Le Figaro після саміту у Лондоні, передає 24 Канал.

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Франція готова сховати Європу під своєю ядерною парасолькою

Так, політик допустив можливість, за якої Франція запропонує союзникам замінити США та розмістити на їх територіях власну ядерку. Макрон підкреслив, що ті, хто бажають поглибити діалог з Парижем, "зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування". "Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", – додав президент.

Нагадаємо, що після сварки Зеленського і Трампа Monobank запустив збір коштів на "ядерку". За 15 годин було зібрано понад 20 мільйонів гривень. До ініціативи долучилися близько 70 000 учасників з 61 країни, найбільше з України, США та Польщі.

До слова, президент Зеленський називав надання Україні ядерної зброї альтернативою НАТО. У США сприйняли цю ідею негативно.